YouTube rinomina una sua feature: ecco come si chiama ora

Novità nel mondo della condivisione e visualizzazione di contenuti multimediali. YouTube, uno dei maggiori esponenti di questo mondo, presenta delle incredibili novità.

La novità principale che riguarda YouTube è concentrata su una delle sue recenti funzioni, ovvero la Community.

Community è una feature di YouTube nata di recente con lo scopo di mettere in relazione i creators in modo diretto con il loro pubblico.

Infatti, all’interno delle communities, i creators possono pubblicare qualsiasi tipo di contenuto multimediale, che siano immagini, video, gif o un semplice testo.

Si tratta di un vero e proprio metodo per permettere ai proprietari di un canale YouTube di comunicare con gli utenti in maniera diversa rispetto al video e che permette a questi ultimi di diffondere informazioni preziose come date di eventi o annunci importanti.

Anche gli utenti possono interagire direttamente tramite commenti e risposte, il tutto però moderato sempre dai creators che possono decidere di eliminare i commenti ritenuti inopportuni.

Tuttavia, attualmente questi incredibile funzione non è disponibile per tutti i creators, anche se probabilmente YouTube sta lavorando anche a questo.

Per accedere a questa funzione, al momento bisogna ricevere un invito per e-mail da parte della piattaforma e ciascun creators potrà decidere se utilizzare le funzioni di Community oppure no.

Se non si è ancora ricevuto nessun invito, conviene aspettare pazientemente che la piattaforma espanda la funzione a più utenti.

Novità: Community di YouTube si chiamerà Post

Le Communities sono sicuramente un modo di YouTube per avvicinarsi maggiormente al mondo social e migliorare l’esperienza degli utenti sulla piattaforma.

La novità di cui si parlava non è altro che un cambio del nome della feature. Infatti d’ora in poi la sezione chiamata Community sarà semplicemente Post.

Sostanzialmente sia per gli utenti che per i creators non cambia nulla dal momento che le funzioni rimarranno esattamente le stesse.