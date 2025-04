Windows 11, il Menu Start cambia: ci sono più app e meno intralci

Dopo tante richieste da parte degli utenti, Microsoft è pronta a ridisegnare uno degli elementi più usati di Windows 11: il menù Start. Ora c’è spazio per la personalizzazione ma soprattutto per la chiarezza, come mostra una build attualmente in fase di test.

La novità più importante è certamente la possibilità di disattivare il feed dei suggerimenti, quella sezione che mostra file recenti o applicazioni consigliate e che molti hanno sempre trovato poco utile o addirittura invadente. Questa scelta accontenta chi era abituato al menù di Windows 10, più semplice e diretto come piace agli utenti.

Più spazio per le app e una gestione più comoda su Windows 11

Il nuovo menù Start ora offre una singola schermata scorrevole, che racchiude sia le applicazioni fissate che l’elenco completo delle app installate. Non servirà più passare da una sezione all’altra per trovare quello che si cerca. Chi lo preferisce potrà anche personalizzare la lista, scegliendo tra la visualizzazione per categorie o in ordine alfabetico.

Un altro cambiamento utile è l’ampliamento della griglia delle app fissate: da tre righe si passa a un massimo di otto icone per riga, offrendo molto più spazio a chi ama avere le applicazioni preferite sempre a portata di clic.

In arrivo per tutti con i prossimi aggiornamenti di Windows 11

Questa nuova versione del menù Start è in fase di test nelle build 24H2, ma Microsoft ha già fatto sapere che sarà portata anche sulla versione 23H2. Un segnale chiaro: il rilascio per tutti non dovrebbe tardare, e l’esperienza d’uso di Windows 11 diventerà molto più pratica.

Un cambiamento atteso da tempo che punta a semplificare, non a stravolgere. E che dimostra, ancora una volta, come ascoltare i feedback possa davvero migliorare un sistema operativo. Non resta altro che aspettare l’aggiornamento in pianta stabile che renderà tutto effettivo per ogni utente che utilizza Windows 11.