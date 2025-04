Windows 11: il nuovo menu Start ora in un’unica pagina

Windows 11

Microsoft sta lavorando al lancio di un menu Start del tutto rinnovato per i dispositivi che supportano Windows 11. Il sistema operativo è pronto a scardinare il suo predecessore anche con tutte le novità che l’azienda sta introducendo in questi mesi. Il nuovo menu è tra le novità più attese dagli utenti, soprattutto per la possibilità di disattivare il tanto discusso feed di applicazioni consigliate.

Altra caratteristica chiave del nuovo look sarà l’alto livello di personalizzazione, combinato ad uno stile completo ma immediato. Le schede, infatti, non saranno più sparpagliate in diverse sezioni ma unite in un’unica pagina: il risultato è un layout più intuitivo e semplice da utilizzare. Il feed è stato spesso criticato soprattutto dagli utenti che hanno eseguito il passaggio da Windows 10 a Windows 11. Il primo, pur presentando tante opzioni e funzioni differenti, vantava un feed pratico e comodo in grado di soddisfare le esigenze di tutti. Con questo nuovo design, Microsoft sembra aver dato ascolto ai feedback in merito.

Windows 11 cambia look con un nuovo menu Start più ampio e personalizzabile

La riorganizzazione del nuovo menu per Windows 11 prevede una singola pagina scorrevole che include sia le applicazioni in evidenza sia l’elenco completo di tutte quelle installate sul dispositivo, eliminando la necessità di navigare tra una sezione e l’altra. La nuova schermata “Tutte le app” sarà inoltre personalizzabile su più fronti, permettendo agli utenti di scegliere tra una visualizzazione per categorie o un semplice elenco, a seconda delle proprie preferenze.

La maggiore ampiezza del nuovo menu comporta anche la possibilità di fissare più applicazioni, per un totale di otto per riga, superando il precedente limite di tre righe. Questo significa avere a portata di mano un numero significativamente maggiore di strumenti e programmi. Microsoft ha iniziato a testare la nuova variante di Start nelle versioni 24H2 di Windows 11 e ha deciso di estendere la novità alle versioni 23H2. Un dato promettente, che fa ben sperare sull’arrivo del nuovo menu per tutti i dispositivi supportati.