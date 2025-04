Pezzotto: in arrivo nuove multe

Il fenomeno del “pezzotto” legata alle piattaforme di streaming è uno dei temi più discussi. Un argomento che ha acquisito sempre maggiore rilevanza, non solo per le implicazioni economiche. Ma anche per quelle culturali e sociali che lo accompagnano. In tale contesto, le dichiarazioni di Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, hanno evidenziato quanto il pezzotto stia diventando un problema crescente per il calcio italiano. Così come per l’intero settore delle pay-tv.

Aumenta il pericolo per il pezzotto in Italia

La pirateria è spesso percepita come un problema marginale. Eppure, secondo Simonelli, tale mentalità è errata e pericolosa. Il fenomeno del pezzotto incide profondamente sulla sostenibilità economica del calcio e sull’industria in generale. Simonelli ha sottolineato l’importanza di un cambio radicale riguardo alla pirateria. Oltre a contrastare chi trasmette illegalmente i contenuti, è fondamentale, secondo il presidente, intervenire anche sugli utenti finali. Ovvero coloro che usufruiscono del materiale piratato.

A tal proposito, sono già stati individuati circa cinquemila utenti che, a breve, saranno multati per l’utilizzo di piattaforme illegali. Le multe, che inizialmente ammontano a 50 euro per infrazione, potrebbero aumentare in caso di recidiva. Il contesto è allarmante. L’Osservatorio Fapav-Ipsos ha stimato che nel 2023 quasi quattro milioni di italiani siano abbonati a piattaforme illegali. E non si tratta solo di un fenomeno legato alle persone meno abbienti. Come ha sottolineato Stefano Azzi, amministratore delegato di DAZN Italia, molte delle persone che ricorrono al pezzotto sono proprio coloro che potrebbero permettersi di pagare per il servizio. Ma scelgono di non farlo. Tale comportamento rischia di minare la sostenibilità dell’intero sistema.

L’industria del calcio, attraverso le sue istituzioni e i suoi protagonisti, deve agire con fermezza per fermare tale problematica. Il vero obiettivo, quindi, è quello di educare il pubblico, facendo capire che ogni partita pirata vista non è solo una sanzione economica, ma un danno collettivo. L’intervento delle autorità e la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti sono essenziali per contrastare il fenomeno del pezzotto.