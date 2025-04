Microsoft: col nuovo update ora Copilot vede ciò che c’è a schermo e nelle app

Microsoft sta lavorando ad una nuova interessante caratteristica che verrà presto introdotta all’interno del suo assistente e l’intelligenza artificiale Copilot, stiamo parlando della capacità di vedere ciò che appare sul nostro schermo e all’interno delle applicazioni, tale funzionalità denominata Copilot Vision, inizialmente disponibile solo all’interno di Edge sta ora per espandersi e interagire con qualsiasi programma in esecuzione nel nostro computer, si tratterà di una sorta di tutor e ci consentirà di vedere con più facilità le funzioni di un software sullo schermo con anche una guida passo passo attraverso le varie operazioni, non è finita qui però, l’intelligenza artificiale sarà infatti in grado di analizzare le foto e le pagine web che stiamo guardando, di fatto aprirà la strada a un nuovo concetto di interazione e comprensione dei contenuti digitali presenti a schermo.

Mostrato in anteprima

Durante un evento per celebrare il suo 50º anniversario, Microsoft ha mostrato un anteprima di questa tecnologia facendo vedere come il suo assistente può fornire indicazioni in tempo reale addirittura durante una partita a Minecraft suggerendo delle impostazioni ottimali all’interno dell’editor video Clipchamp di Microsoft.

Attualmente questa nuova funzionalità è in fase di testa all’interno del programma Insider ma solo per gli utenti negli Stati Uniti, le potenzialità di questa feature ovviamente sono significative dal momento che cambieranno letteralmente il concetto di interazione tra utente, pc e intelligenza artificiale, ovviamente tutto ciò fa parte di un programma decisamente più ampio che vede copilot integrarsi in maniera profonda all’interno di Windows, basti pensare a quanto fatto con la ricerca di file dal momento che sarà possibile interrogare l’assistente sul contenuto di documenti presenti all’interno del proprio pc, come se non bastasse tutte queste nuove capacità non richiederanno un pc Copilot Plus ma saranno accessibile tramite l’applicazione standard su Windows, come se non bastasse la funzionalità di cui vi abbiamo parlato è già in fase di testa anche sui dispositivi iOS e Android.