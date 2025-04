Microsoft: ecco Copilot Podcasts per creare audio personalizzati con IA

A quanto pare, Microsoft sta continuando il proprio lavoro di potenziamento del suo assistente di intelligenza artificiale Copilot, l’azienda punta ovviamente ha un ruolo in primo piano per quanto riguarda gli assistenti informatici e si sta impegnando a introdurre un sempre crescente numero di funzionalità in modo da rendere il proprio software competitivo ai massimi livelli.

Arriva Copilot podcasts

L’ultimo ritrovato per quanto riguarda tale scopo, porta il nome di Copilot podcast, una nuova funzionalità che permette agli utenti di creare audio contestuali ai propri interessi, dando un input contenente delle informazioni, nello specifico, si potranno trasformare in audio degli input contenenti immagini, video e siti web.

Si tratta di una funzionalità aggiuntiva che effettivamente era assente e della quale i maggiori software di intelligenza artificiale si stanno dotando negli ultimi tempi, ma non è tutto, Microsoft ha pensato bene infatti di implementare anche la nuova funzionalità dal nome Deep research, una feature che era attualmente presente solamente in ChatGPT e Gemini ma che ora approda anche sul software di Microsoft, ciò permette all’intelligenza artificiale di effettuare una profonda ricerca sul web, in modo da fornire dati molto più precisi come risposta a una domanda dell’utente.

Gli sforzi di Microsoft dunque si stanno facendo decisamente evidenti per cercare di rendere il proprio software assolutamente competitivo ad ogni livello del mercato dell’intelligenza artificiale, nel corso del tempo infatti la sua piattaforma si è arricchita di tutte le funzionalità che sicuramente fanno la differenza e che permettono a copilot di competere, ovviamente per sfruttarle non rimane che attendere il rilascio globale di questi update del software di intelligenza artificiale che ovviamente arriveranno nel corso del tempo.

Ovviamente ricordiamo che per sfruttare tutte queste possibilità è necessario disporre di un pc che supporti per l’appunto Copilot, dunque, che supporti Windows 11 e che abbia una NPU abbastanza potente.