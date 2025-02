iPhone SE 4: Apple prepara il lancio per il 2025 con un nuovo modem 5G

Apple si prepara a rinnovare la sua gamma di smartphone economici con il nuovo iPhone SE 4, atteso nei prossimi giorni. Il dispositivo potrebbe segnare un importante cambiamento per l’azienda, grazie all’integrazione del modem 5G proprietario, sviluppato internamente per ridurre la dipendenza da Qualcomm.

Un design rinnovato per l’iPhone SE 4

Secondo le ultime indiscrezioni, Apple adotterà per l’iPhone SE 4 un design simile all’iPhone 14, abbandonando il vecchio stile con tasto Home e bordi spessi. Questo aggiornamento renderebbe il dispositivo più moderno e allineato alla linea degli iPhone più recenti. Lo schermo potrebbe essere un OLED da 6,1 pollici, migliorando significativamente l’esperienza visiva rispetto agli LCD dei modelli precedenti. Il dispositivo manterrebbe comunque l’approccio più economico della linea SE, rappresentando un’alternativa accessibile nel catalogo Apple.

Uno degli aspetti più attesi riguarda l’integrazione del modem 5G progettato da Apple, che segnerebbe un passo importante verso l’indipendenza da Qualcomm. Apple lavora da anni a una soluzione interna per i suoi modem, ma fino ad ora ha continuato a utilizzare quelli Qualcomm per i suoi iPhone. Questo terminale dovrebbe servire come banco di prova prima di estendere la tecnologia ai modelli premium. Tuttavia, resta da vedere se il chip sarà in grado di competere in termini di efficienza e prestazioni con le soluzioni di Qualcomm.

Nonostante le migliorie previste, alcuni analisti stimano che le vendite dell’iPhone SE 4 potrebbero non superare i 15 milioni di unità, un numero inferiore rispetto alle aspettative iniziali di Apple. Il motivo potrebbe essere la crescente concorrenza nella fascia media e la tendenza degli utenti a preferire dispositivi di fascia alta.

Apple punta comunque a consolidare la sua presenza nel segmento degli smartphone più accessibili, sfruttando il richiamo del marchio e l’integrazione con l’ecosistema iOS. Appuntamento al 19 febbraio dunque, con un evento speciale; l’orario previsto (in Italia, considerando il fuso orario) è per le 19:00. Noi ovviamente vi forniremo tutti i dettagli dei prodotti presentati.