Audi Q9, alcune foto spia la mostrano in fase di test

In questi giorni stanno cominciando a circolare nuove foto spia che mostrano la nuova Audi Q9 in giro per le strade per i consueti tragitti per i test. Questa vettura dovrebbe essere presentata nel 2026 insieme alla versione sportiva, l’ Audi SQ9, che sarebbe una vettura dalle elevate prestazioni. I veicoli di grandi dimensioni come questo sono molto diffusi soprattutto in Cina e negli Stati Uniti per cui gran parte della produzione si concentrerà in questi mercati.

Dalle foto spia si evince che la vettura avrà una dimensione maggiore grazie alla presenza di una terza fila di sedili per migliorare il confort del viaggio. Ovviamente da queste foto si possono fare solamente delle supposizioni dato che la vettura è completamente ricoperta da un rivestimento anti spia. Solo dalle dimensioni e dalle caratteristiche dell’ insieme si può ipotizzare il tipo di vettura che si cela sotto il mantello. Per il momento ci sono delle ipotesi sulle caratteristiche che potranno contraddistinguere il veicolo dalla versione sportiva.

Audi Q9, foto spia che evidenziano le caratteristiche del veicolo

Dalle foto si evidenzia che la vettura avrà un passo più lungo che conferma la possibilità che si possa trattare di un modello della famiglia Q9. Le grandi dimensioni forniscono un’ ampio spazio interno in modo da poter inserire una terza fila di sedili per aumentare la capienza del veicolo. Oltre a questo la presenza della portiera posteriore di grandi dimensioni fa presagire la presenza di uno spazio interno maggiore. La presenza dello spoiler posteriore potrebbe significare che il veicolo rappresentato in foto è la versione sportiva della Q9, la SQ9.

Questo veicolo andrà in quella categoria di SUV molto apprezzata soprattutto all’ estero come Cina e Stati Uniti poiché in quei paesi sono molto diffusi veicoli si grosse dimensioni. Non resta altro che aspettare l’ uscita ufficiale del veicolo che dovrebbe essere nel 2026.