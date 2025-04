Google Keep e Drive: novità per i widget

Google sta dedicando maggiore attenzione all’ottimizzazione e alla modernizzazione dei suoi servizi e applicazioni. L’azienda sta provando di adattarli alle tendenze e alle aspettative degli utenti. Un esempio evidente di tale evoluzione riguarda i widget delle sue app. In particolare, quelli “Creazione rapida” di Google Keep e “Azioni rapide” di Drive. Quest’ultimi stanno ricevendo un restyling estetico per adeguarsi alle nuove linee guida dei widget per Android.

Google: novità per i widget di Keep e Drive

L’azienda di Mountain View ha introdotto nuovi requisiti per i widget. Ciò con l’obiettivo di migliorare l’esperienza utente. Ed anche garantire una maggiore coerenza visiva tra le diverse applicazioni. Tali cambiamenti non sono solo estetici, ma anche funzionali. Mirando a rendere l’interazione con i dispositivi Android ancora più fluida e intuitiva. In particolare, l’aggiornamento estetico dei widget di Google Keep e Drive rappresenta un passo importante verso l’adozione di uno stile più moderno e coerente.

Nel caso di Google Keep, “Creazione rapida” ha subito una serie di modifiche visive. Tale widget consente di accedere rapidamente a diverse opzioni. Come la creazione di note testuali, elenchi, disegni e note vocali. Nella nuova versione tutti i collegamenti sono contenuti in rettangoli arrotondati. Un elemento interessante di tale novità è l’introduzione di un tasto “+” per la creazione rapida di una nuova nota. Quest’ultima appare all’interno di una pillola ovale, aggiungendo un tocco di modernità al design. Al momento, il rollout non è ancora completo.

Anche Google Drive, con il suo “Azioni rapide”, sta subendo una trasformazione simile. Tale widget permette agli utenti di accedere rapidamente a documenti, fogli di lavoro e altre risorse salvate nel cloud di Google. Il restyling ne migliora l’usabilità e l’estetica. Come nel caso di Google Keep, l’aggiornamento non è ancora stato distribuito in maniera definitiva. Anche se le novità sono ancora in fase di distribuzione, è evidente che Google sta cercando di rendere le sue applicazioni più rapide e facili da usare.