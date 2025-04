ASUS: le ultime innovazioni presentate alla Design Week

Durante la Milano Design Week, ASUS ha deciso di svelare le sue prossime novità. A tal proposito, l’azienda ha svelato la sua nuova mostra “Design You Can Feel”. Un’esperienza multi-sensoriale che unisce tecnologia, estetica e AI. La mostra viene presentata alla Galleria Meravigli. Ogni dettaglio racconta una storia di ricerca, innovazione e connessione profonda tra uomo e macchina. Al centro dell’esposizione spicca “Willful Wonder”. Un’installazione immersiva di Studio INI, che trasforma lo spazio in un organismo vivo e reattivo. I visitatori attivano la scultura semplicemente attraversandola. Qui pannelli mobili, ispirati al battito d’ali, si aprono e si chiudono in risposta ai movimenti del pubblico. Realizzate in Ceraluminum, una lega esclusiva che unisce la resistenza della ceramica alla leggerezza dell’alluminio, tali ali luminose danno forma a un’esperienza che trascende il confine tra arte e tecnologia.

ASUS: dettagli sulla mostra e le recenti innovazioni

Tale materia innovativa non è soltanto estetica: è anche sostenibile. Il Ceraluminum, infatti, nasce da un processo ecologico. Quest’ultimo ha escluso l’uso di sostanze tossiche. Di solito impiegate dell’anodizzazione. Offrendo un materiale al 100% riciclabile, robusto e leggero. La mostra si basa sul concetto di design thinking. Ovvero la filosofia che guida il lavoro di ASUS. In spazi interattivi e coinvolgenti, i visitatori possono scoprire il percorso dietro ogni prodotto. Dalla scelta dei materiali alla forma finale, tutto è pensato per rispondere a bisogni reali, con eleganza e funzionalità.

Il centro di tale evento è la Zenbook Ceraluminum Signature Edition. Una collezione che va oltre il concetto di dispositivo tecnologico per diventare una vera e propria dichiarazione di stile e sostenibilità. In un’epoca in cui la tecnologia si fonde sempre di più con l’estetica e il rispetto per l’ambiente, tale edizione esclusiva rappresenta un balzo in avanti nel design consapevole.

Ogni Zenbook della Signature Edition non è soltanto un laptop, ma una celebrazione della Terra e delle sue meraviglie. Ci sono quattro finiture: Obsidian Black, Pamukkale White, Terra Mocha e Luminous Blue. Non si tratta di semplici variazioni cromatiche, ma racconti materici ispirati a paesaggi iconici. Dai vulcani d’Islanda alle spiagge delle Maldive. Attraverso l’uso di Ceraluminum, ASUS ha creato superfici che non solo affascinano alla vista e al tatto, ma che incarnano anche una nuova era di produzione sostenibile.

Ma ASUS non si è fermata all’estetica. Lo Zenbook Signature Edition presenta un hardware di ultima generazione. Tra cui i nuovi Intel Core Ultra con AI. Il dispositivo ha un display ASUS Lumina OLED 3K 120Hz. Con un sistema audio certificato Harman Kardon. E non è tuto. Zenbook presenta anche il pulsante Copilot e un touchpad ultra responsivo. La mostra “Design You Can Feel” rappresenta il palcoscenico ideale per il debutto di tali innovazioni ASUS. I visitatori sono stati invitati a toccare con mano la consistenza del Ceraluminum, a esplorare la sinergia tra arte e tecnologia.