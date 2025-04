Motorola, in arrivo primo laptop e tablet del marchio

Il produttore tech Motorola terrà a breve un importante evento di presentazione ufficiale. Si terrà durante la giornata del 15 aprile 2025. Durante questo evento, saranno annunciati diversi prodotti di rilievo. Tra questi, oltre al nuovo smartphone Motorola Edge 60 Stylus, saranno annunciati in veste ufficiale anche due prodotti inediti, ovvero il primo laptop e il primo tablet del marchio, noti con il nome di Motorola Moto Pad 60 Pro e Motorola Moto Book 60.

Motorola, a breve annuncio del primo laptop e tablet del marchio

Fra pochi giorni il produttore tech Motorola annuncerà ufficialmente sul mercato ben due nuovi prodotti inediti. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al primo laptop e al primo tablet del marchio, ovvero i nuovi Motorola Moto Pad 60 Pro e Motorola Moto Book 60. Entrambi questi prodotti saranno svelati insieme al nuovo smartphone top di gamma Motorola Edge 60 Stylus.

In queste ore il noto portale 91mobiles ha pubblicato alcune immagini renders e alcune delle presunte specifiche tecniche di questi prodotti. Partendo dal nuovo tablet del marchio, sembra che sibtrattera in sostanza di una versione re-branded di un tablet di Lenovo, nello specifico il tablet Lenovo Idea Tab Pro. Tra le caratteristiche, ci saranno il supporto al pennino, una fotocamera posteriore da 13 MP e la backcover in colorazione verde. Sembra che questo prodotto sarà disponibile sul mercato ad un prezzo di circa 290 euro al cambio.

Passiamo ora al prodotto forse più interessante , ovvero il primo laptop del marchio Motorola. Anche quest’ultimo sarà disponibile in una inedita colorazione verde. Tra le altre caratteristiche, il nuovo laptop disporrà di numerose porte usb type c, il jack audio per le cuffie e la tecnologia audio Dolby Atmos. Di quest’ultimo, tuttavia, il portale non ha rivelato ulteriori dettagli. Sarà necessario attendere ulteriori conferme ufficiali da parte dell’azienda. Vi terremo aggiornati primo dell’evento del 15 aprile.