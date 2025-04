Apple Maps arriva sul web mobile: la versione è accessibile a tutti, anche agli utenti Android

Apple compie un passo importante. La sua piattaforma di navigazione, AppleMaps, esce ufficialmente dalla fase di test e approda sul web in versione definitiva. Da oggi infatti sarà possibile accedere al servizio direttamente dal browser, sia da desktop che da dispositivi mobili. Ciò stabilisce così una grande novità. In pratica, Apple Maps non è più un’esclusiva per chi possiede un iPhone, ma diventa accessibile anche da smartphone Android.

Apple Maps, un cambiamento epocale

Questa svolta arriva dopo un periodo di sperimentazione iniziato nel 2024. Ora, collegandosi a maps.apple.com, chiunque può utilizzare il servizio senza bisogno di installare un’app o far parte del sistema Apple. Anche se in Italia la dicitura “beta” compare ancora, è solo una questione di giorni perché scompaia. Infatti la versione definitiva è in fase di rilascio graduale in tutto il mondo.

L’apertura al mobile rappresenta un cambiamento notevole. Prima, la web app funzionava solo da computer o tablet. Ora, anche da telefono, è possibile visualizzare mappe dettagliate, ricevere indicazioni stradali, cercare negozi, ristoranti e punti di interesse, e consultare le Guide create da Apple. Ma non è tutto. Sarà disponibile anche la funzione “Look Around”, che consente di esplorare le strade con visuali panoramiche a 360°, proprio come Street View di Google. Però non saranno presenti tutte le funzionalità dell’app nativa. Mancano la visualizzazione in 3D degli edifici, le informazioni sui trasporti pubblici e la possibilità di sincronizzare i luoghi salvati tramite l’account Apple. Ciò quindi rende la versione web ideale per un uso rapido e pratico. Però meno adatta per chi cerca un’esperienza completa e personalizzata.

Apple ha comunque annunciato che la versione web continuerà a crescere, con aggiornamenti futuri già in cantiere. L’obiettivo dichiarato è quello di ampliare il supporto a più piattaforme e arricchire le funzionalità disponibili. Così da rendere Maps un’alternativa valida e concreta in un mercato dominato da Google.