Nintendo Switch 2, slittano i preordini in Canada: cosa sta succedendo?

Nintendo Switch 2

Il debutto della Nintendo Switch 2 sembra procedere con qualche ostacolo. In Canada, alcuni rivenditori hanno annunciato lo slittamento dei preordini, alimentando incertezze sul calendario della prossima console Nintendo. Sebbene la data di lancio ufficiale non sia cambiata, le modifiche logistiche suggeriscono possibili difficoltà nella gestione della distribuzione iniziale.

Slittano i preordini per la console in arrivo

La piattaforma PlayNTrade, uno dei principali distributori canadesi, ha comunicato ai clienti l’impossibilità di avviare i preordini nel mese di aprile, come inizialmente previsto. Il motivo, secondo quanto riportato, è legato all’assenza di informazioni ufficiali da parte di Nintendo, sia sul prezzo sia sul bundle di lancio.

Questa incertezza obbliga i rivenditori a rinviare ogni operazione commerciale, almeno fino a quando Nintendo non fornirà istruzioni chiare e definitive. Anche altre catene, come GameStop Canada, sembrano adottare un approccio prudente, preferendo evitare ordini alla cieca che potrebbero generare reclami e disguidi logistici.

Nonostante i ritardi nei preordini, la finestra di lancio della Switch 2 rimane confermata per fine 2025. Nintendo, però, non ha ancora annunciato una data precisa, lasciando spazio a speculazioni. In questo contesto, il rinvio dei preordini potrebbe essere una misura temporanea in attesa di annunci più dettagliati previsti per l’estate.

Le tempistiche canadesi potrebbero riflettere una strategia globale di Nintendo, che starebbe gestendo il rollout della console in modo più frammentato rispetto al passato. Una mossa che, secondo alcuni analisti, punta a evitare problemi di stock e garantire una maggiore uniformità nella disponibilità dei prodotti tra i mercati principali.

Ad oggi, Nintendo non ha ancora svelato le caratteristiche tecniche ufficiali della Switch 2, ma le indiscrezioni parlano di un display OLED più grande, supporto al ray tracing, chipset NVIDIA aggiornato e una compatibilità retroattiva con i giochi della prima Switch. Sul fronte del prezzo, le stime oscillano tra i 399 e i 449 euro, ma restano prive di conferme ufficiali.

Questo vuoto informativo alimenta la cautela dei rivenditori, che attendono dettagli precisi su SKU, varianti e accessori prima di avviare le prenotazioni. Nintendo, dal canto suo, continua a mantenere il massimo riserbo, probabilmente in attesa di un evento di presentazione ufficiale, che potrebbe tenersi tra giugno e luglio.