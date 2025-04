MediaTek ufficializza il debutto del SoC Dimensity 9400+

MediaTek ha annunciato il Dimensity 9400+, System-on-Chip pensato per ampliare l’offerta di chipset di fascia alta del produttore. Il chipmaker ha messo a punto questa soluzione hardware per consentire ai propri utenti di sfruttare al meglio l’Intelligenza Artificiale.

Infatti, MediaTek assicura eccezionali capacità legate all’AI generativa grazie al supporto dei più recenti Large Language Models (LLM). L’ottimizzazione è un altro aspetto da non sottovalutare in quanto il chipmaker ha puntato a mantenere i consumi energetici ottimali in relazione alle prestazioni offerte.

Dal punto di vista dell’architettura hardware, il produttore ha mantenuto un design All Big Core basato su una soluzione octa-core. Il core principale è un Arm Cortex-X925 in grado di raggiungere i 3,73 GHz, affiancato da tre core Cortex-X4 e quattro core Cortex-A720. Tale configurazione consente di ottenere prestazioni eccezionali in modalità singol-core e in quelle multi-core, aumentano le possibilità di utilizzo del chipset.

Il chipmaker MediaTek ha confermato il lancio SoC Dimensity 9400+, SoC destinato ai flagship di nuova generazione

Passando al comparto dedicato all’IA, il SoC equipaggia una NPU 890 che supporta una vasta gamma di LLM. Questo si traduce in sistemi dedicati che velocizzano il ragionamento e forniscono risposte estremamente rapide, velocizzando l’utilizzo dell’IA nelle app supportate.

La GPU scelta per il Dimensity 9400+ è la Arm Immortalis-G925 a 12 core. Si tratta di un processore grafico dedicato che consente di raggiungere una qualità da PC su smartphone. Grazie alla tecnologia opacity micromap (OMM) si possono ottenere effetti realistici per elementi grafici come vegetazione, capelli o piume. Inoltre, il frame rate converter 2.0+ (MFRC 2.0+) consente di aumentare gli FPS riducendo, al tempo stesso, i consumi.

Stando a quanto dichiarato da JC Hsu, vicepresidente senior di MediaTek: “Il Dimensity 9400+ renderà più facile offrire esperienze AI innovative e personalizzate direttamente sul dispositivo, insieme a prestazioni complessive migliorate, per garantire che il dispositivo possa gestire senza problemi tutte le attività“.

I primi smartphone basati sul SoC MediaTek Dimensity 9400+ arriveranno sul mercato nel corso di aprile.