Samsung Ballie: debutta il robot con Gemini AI

Il suo assetto promette prestazioni uniche. Il design rinnovato di Ballie, più compatto e discreto rispetto alla sua versione iniziale, lo rende perfettamente adattabile a qualsiasi ambiente domestico. È pensato per muoversi agevolmente tra i mobili e interagire anche con gli animali domestici. Una delle funzionalità più affascinanti di Ballie, infatti, è la sua capacità di comprendere il contesto in cui si trova. Il robot presenta sensori integrati, videocamere e microfoni. Elementi che gli permettono di rilevare la presenza di persone. Ed anche riconoscere emozioni e stati d’animo. Per poi rispondere in modo coerente.

La combinazione tra il sofisticato hardware di Samsung e le straordinarie capacità multimodali di Gemini promette di portare un robot capace di comprendere, adattarsi e anticipare i bisogni degli utenti. Ballie non sarà solo un assistente vocale con le ruote. Sarà un vero e proprio compagno interattivo, in grado di dialogare con naturalezza, gestire la casa smart, pianificare le giornate e offrire consigli personalizzati. Inoltre, Ballie utilizzerà il sistema operativo Tizen.

Ballie segna anche una nuova tappa nella collaborazione strategica tra Samsung e Google. Non resta che attendere ulteriori dettagli sul prezzo e la disponibilità in Europa del robot. Nel frattempo, è evidente che l’arrivo di Ballie promette di rivoluzionare il modo di vivere la casa. Il futuro della robotica domestica non è più un sogno lontano. Ma una realtà concreta che risulta essere sempre più vicina.