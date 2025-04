One UI 7 rivoluziona la fotocamera: novità in arrivo sui Samsung Galaxy

Samsung ha iniziato il rilascio di One UI 7. L’aggiornamento, partito due giorni fa, promette cambiamenti radicali. La prima rivoluzione parte dall’interfaccia dell’app fotocamera. Una scelta non casuale. I pulsanti principali sono ora tutti in basso, più vicini al pollice e quindi più facili da raggiungere, anche con una mano sola. Si tratta di un dettaglio? Oppure è il segno di una nuova attenzione all’esperienza utente? Questa novità toccherà i dispositivi più grandi. Dai Galaxy S22 in poi. Dai Galaxy Z Fold 4 in poi. E anche dai Tab S8. Una decisione strategica, per chi ama il multitasking, il contenuto visivo e la fotografia. L’uso a una mano, oggi più che mai, diventa centrale.

Con One UI 7 arriva anche una funzione molto attesa e cioè i filtri personalizzati. Ora ogni utente potrà creare il proprio stile fotografico, partendo da immagini personali. Basta cercare il filtro perfetto? Ora si potrà semplicemente crearlo. Ancora una volta, la compatibilità è riservata ai modelli più recenti. Galaxy S22, Galaxy Z 4, Galaxy Tab S8. Samsung sembra voler premiare chi ha investito nei dispositivi più avanzati. È un modo per spingere all’upgrade o una reale ottimizzazione tecnica? La risposta è nascosta tra le righe e proprio tra quelle righe si annida un’altra notizia. Alcune funzionalità, prima esclusive del Galaxy S25, iniziano a comparire anche altrove.

Funzioni avanzate (quasi) per tutti i Galaxy

Chi possiede un Galaxy S24 o superiore noterà subito alcune migliorie. Dalla registrazione in log al monitor dell’esposizione, ogni dettaglio diventa più professionale. C’è poi la Motion Photo, che cattura attimi prima e dopo lo scatto. Un’idea che trasforma ogni foto in un racconto. Le funzioni come Best Face, il filtro audio intelligente e lo slow motion potenziato saranno disponibili su una gamma più ampia. Anche i Galaxy S23 e gli Z Fold 5 godranno di queste chicche. I Galaxy più datati? Riceveranno qualche briciola, come i miglioramenti nella modifica delle RAW. La nuova app Expert RAW, infine, si arricchisce di filtri ND avanzati. Il controllo sulla luce, poi, non sarà mai stato così raffinato.