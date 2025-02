Lavorare al PC sarà più rilassante con il mouse profumato di Asus

Asus ha deciso di portare una ventata di novità – letteralmente – nel mondo dei mouse. Il suo nuovo Asus Fragrance Mouse non si limita a essere un semplice dispositivo di puntamento, ma integra un contenitore removibile per oli profumati. In pratica, mentre lavori al PC, puoi anche goderti una fragranza rilassante o energizzante, a seconda del tuo umore. Un’idea insolita? Forse. Ma sicuramente interessante per chi ama personalizzare al massimo la propria postazione.

Tecnologia e aromaterapia?

Per ora, Asus non ha ancora rivelato prezzo e data di lancio, ma ha già svelato alcuni dettagli tecnici. Il mouse supporta sia la connessione wireless a 2,4 GHz che il Bluetooth, quindi è perfetto per chi vuole evitare cavi ingombranti. Funziona con una singola batteria AA e arriva in due colorazioni piuttosto eleganti: bianco e rosa argilla. Non è pensato per il gaming, ma ha comunque dei piccoli piedini in PTFE, lo stesso materiale usato nei mouse da gioco di fascia alta della serie G di Asus.

Dal punto di vista della durata, sembra piuttosto affidabile: gli switch garantiscono fino a 10 milioni di clic e sono progettati per un utilizzo silenzioso. Per quanto riguarda la sensibilità, offre tre livelli DPI preimpostati (1200, 1600 e 2400), regolabili senza bisogno di software aggiuntivi. Insomma, un dispositivo pratico e semplice da usare.

Ma torniamo alla vera chicca: il diffusore di profumo. Il piccolo contenitore si trova sotto il mouse, proprio dietro l’alloggiamento della batteria, e può essere riempito con qualsiasi essenza. Asus non impone limiti sulla scelta delle fragranze, e il contenitore può essere lavato per cambiare profumo quando si vuole.

Non è la prima volta che Asus sperimenta con l’olfatto nei suoi prodotti. Qualche tempo fa aveva già lanciato un laptop con un diffusore di aromi integrato nel coperchio, proponendo tre fragranze predefinite. Ora, con questo nuovo mouse, sembra voler continuare su questa strada.

L’idea di integrare gli odori nei dispositivi tecnologici potrebbe sembrare bizzarra, ma forse Asus ha colto un’opportunità ancora inesplorata. Se la tendenza prenderà piede, potremmo vedere sempre più accessori tech capaci di stimolare non solo la vista e il tatto, ma anche l’olfatto.