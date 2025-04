Firefox: l’ultimo update risolve dei problemi davvero fastidiosi

Mozilla Firefox ha recentemente visto l’arrivo di un nuovo update che porta il browser alla versione 137. 0.1, questo nuovo aggiornamento arriva in via decisamente indispensabile dal momento che oltre a introdurre interessanti funzionalità aggiuntive va risolvere numerosi bug critici che stavano causando spesso dei crush durante l’utilizzo del noto browser dedicato alla volpe di fuoco, scopriamo insieme che cosa arriva di nuovo nel dettaglio.

Tante novità

Tra le novità più importanti, senza dubbio, spicca il supporto al codec HEVC su piattaforma Linux, dunque ora sarà possibile riprodurre i video in questo formato senza nessun tipo di problema, effettivamente si trattava di un’assenza eccellente dal momento che questo formato è abbondantemente diffuso soprattutto nei dispositivi iOS.

Un’altra modifica che certamente fa la differenza e l’arrivo anche di miglioramenti importanti nella lettura dei PDF, adesso Firefox riconosce a colpo sicuro tutti gli URL presenti all’interno di un documento e consente di cliccarli senza nessun tipo di problema, in passato molti utenti avevano lamentato proprio delle difficoltà nel riconoscimento dei link cliccabili.

Oltre a queste funzionalità aggiuntive, è stato introdotto un cambiamento dal punto di vista del design, quando si stacca una scheda presente all’interno del browser d’ora in avanti il focus di visualizzazione verrà spostato proprio su quest’ultima migliorando di fatto l’esperienza d’uso e la fluidità di utilizzo, per di più ora si potrà scegliere tra un layout verticale o orizzontale in pochi passi direttamente all’interno della sezione layout di Firefox.

Mozilla dunque si è decisamente messa al lavoro per andare a puntellare dei problemi che erano presenti e per aggiungere delle funzionalità sicuramente utili per l’esperienza d’uso di ogni utente, ovviamente per usufruire di questa nuova versione tutto ciò che dovete fare è effettuare il download dal sito ufficiale del browser web e poi installazione, nulla di più semplice e immediato per tutti.