Google Pixel Watch 4 riceverà alcuni aggiornamenti interessanti

Il Google Pixel Watch 4 è in fase di sviluppo ed entro l’estate potrebbe essere già sugli scaffali. Alcune anticipazioni hanno già rivelato il suo design, che potrebbe subire delle interessanti modifiche ed essere accompagnato dall’arrivo di alcune novità tecniche. Le immagini dello smartwatch del colosso di Mountain View sono già apparse in rete così da offrirci la possibilità di dare un primo sguardo.

Google Pixel Watch 4: ecco le prime immagini dello smartwatch

Avevamo già immaginato che l’azienda fosse impegnata nell’ideazione di un nuovo smartwatch ma finora le notizie a riguardo sono state quasi nulle. Soltanto negli ultimi giorni, il leaker OnLeaks ha diffuso in rete alcune immagini che rivelano il design del Google Pixel Watch 4 permettendo così di notare l’introduzione di alcuni cambiamenti estetici. Il più rilevante riguarda lo spessore dello smartwatch, che potrebbe aumentare rispetto al modello attualmente in commercio, dal quale il nuovo dispositivo si distinguerà anche per la presenza di un display con cornici più sottili.

L’aumento dello spessore complessivo dello smartwatch Google, che potrebbe raggiungere i 14,3 mm ha dato modo di avanzare alcune ipotesi che potrebbero giustificare la scelta del colosso, il quale potrebbe avere intenzione di aggiornare anche la batteria del suo dispositivo offrendo una maggiore capacità. A supportare tale ipotesi compensano alcuni indizi per i quali sarebbe plausibile anche la volontà del colosso di cambiare la modalità di ricarica del dispositivo optando esclusivamente per la ricarica wireless. Osservando le immagini diffuse dal leaker, infatti, non passa inosservata l’assenza dell’alloggiamento dedicato al caricabatterie posto tipicamente sul retro del quadrante.

Google potrebbe poi introdurre dei nuovi pulsanti ma le funzionalità a essi legate sono ancora sconosciute, così come le reali intenzioni riguardo la capacità della batteria e la modalità di ricarica. Non è da escludere, inoltre, l’introduzione di nuovi sensori che potrebbero consentire l’esecuzione di funzionalità aggiuntive.