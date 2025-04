Firefly coinvolta in nuove missioni orbitali

Tale accordo segna l’ingresso ufficiale dell’azienda texana nella seconda fase del Progetto Sinequone. Un’iniziativa strategica promossa dalla Defense Innovation Unit (DIU). L’obiettivo è rendere l’accesso allo spazio oltre l’orbita geosincrona (xGEO) più rapido, efficace e sostenibile. L’ambizione del progetto è garantire la possibilità di dispiegare rapidamente tecnologie critiche. Ciò sia per la sicurezza nazionale che per le operazioni spaziali avanzate. Il tutto attraverso una flotta di veicoli spaziali pronti all’uso.

Durante la Fase 2, Elytra Dawn dovrà dimostrare la propria capacità di manovrare in orbita terrestre bassa (LEO). Raccogliendo dati fondamentali sulle sue prestazioni. Tali informazioni saranno cruciali per la successiva Fase 3, in cui Firefly dovrà eseguire una consegna operativa nello spazio cislunare. Una regione sempre più centrale nelle strategie di esplorazione lunare e di difesa spaziale.

La navicella sarà dotata di una gamma di strumenti avanzati. Tra cui sensori ottici e a infrarossi, sistemi di navigazione e carichi modulari adattabili. A rendere possibile tale impresa sarà l’ecosistema tecnologico integrato di Firefly. Il primo volo operativo di Elytra è previsto entro la fine dell’anno e supporterà una dimostrazione per il National Reconnaissance Office. Tale evento rappresenta non solo un banco di prova tecnico, ma anche un momento chiave per il posizionamento di Firefly come partner strategico per missioni complesse e tempestive. In particolare, nel contesto della sicurezza spaziale globale. In tale scenario, la collaborazione tra Firefly Aerospace e il Dipartimento della Difesa appare come un tassello essenziale verso una nuova frontiera dell’autonomia e della prontezza operativa nello spazio.