Esselunga: la primavera è tutta un’offerta STRAORDINARIA

La primavera è nell’aria e si sente ovunque. C’è più luce, più energia, più voglia di fare, più allergia. E anche la tua lista della spesa sembra improvvisamente più interessante! Perché da Esselunga, ogni corsia è una tentazione, ogni passo un’occasione. Sei entrato solo per i cereali e le uova, vero? Ma poi hai visto quell’angolo tech e ti sei detto: “Perché no?”. Le giornate si allungano e la casa diventa il posto perfetto dove goderti ogni novità. In cucina, in salotto, nel tempo libero: tutto può diventare più bello. Ti serve solo un giro da Esselunga. Chi l’ha detto che la primavera si festeggia solo con i picnic? Anche un’offerta bomba può darti la stessa felicità! Hai mai cucinato leggero, ma con gusto, con un tocco di tecnologia? È il momento perfetto per farlo. Preparati: da Esselunga, le sorprese non finiscono mai.

Tecnologia e cucina da sogno: tutte le offerte Esselunga

Inizia a sognare davanti alla TV LED LG 32LQ63006LA a soli 179 euro. Intrattenimento brillante e qualità che conquista. Vuoi un salto di livello? La TV LED Samsung 55’’ Serie 7 a 389 euro rende ogni serie un evento speciale. Hai voglia di rinnovare il tuo smartphone? Il nuovissimo Apple iPhone 16 a 819 euro ti aspetta da Esselunga. Più economico, ma sempre al passo, il Xiaomi Redmi 14C a 128 euro è perfetto per tutto. Se ami stile e potenza, il Samsung Galaxy A25 5G da Esselunga a 198 euro è fatto per te. E per ascoltare la tua playlist preferita ovunque, gli Apple AirPods quarta generazione a 169 euro sono una certezza.

Vuoi tenerti in forma con semplicità? Il Fitness Tracker SBS Beat Air a 19,99 euro è preciso e leggerissimo. In cucina, cambia ritmo con la friggitrice ad aria Easy Fry Max Moulinex EZ2453 da Esselunga ad appena 69,99 euro. Gusto e leggerezza in un attimo! E per gli amanti del vintage? Il Giradischi valigia Medion Life E65799 a 28,99 euro riporta la musica al centro della tua casa. Un prezzo wow trovabile solo da Esselunga! In ogni reparto, Esselunga ti stupisce! Passa in negozio o visita il sito per sapere come come acquistare . La primavera profuma di shopping!