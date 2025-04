Apple iPhone 16 ha un prezzo mai visto su Amazon: sconto da PAZZI

Apple iPhone 16 costa sempre meno su Amazon, gli utenti si ritrovano a poter acquistare un top di gamma a tutto tondo, con un risparmio che va ben oltre l’immaginario collettivo, considerando che stiamo parlando del modello più recente tra quelli in circolazione, nella variante con 256GB di memoria interna (quindi nemmeno quella base, ma la via di mezzo). Al momento attuale è disponibile in cinque colorazioni differenti tra loro, tutte caratterizzate dalla medesima scontistica, in altre parole sono acquistabili tutti esattamente allo stesso prezzo di vendita.

Il prodotto presenta complessivamente dimensioni che potremmo quasi definire inferiori alle aspettative, se considerate che al giorno d’oggi raggiunge un peso di soli 170 grammi (contro i 200 grammi in media), e precisamente 147,6 x 71,6 x 7,8 millimetri di spessore. Il processore è Apple A18 di ultima generazione, un esa-core con frequenza di clock che raggiunge i 3,46GHz, al cui fianco troviamo la GPU di Apple con 8GB di RAM ed appunto il quantitativo indicato in precedenza di memoria interna (non espandibile con microSD).

Apple iPhone 16: che sconto assurdo disponibile su Amazon

Acquistare Apple iPhone 16 non richiede al giorno d’oggi un esborso particolarmente elevato, infatti il consumatore si ritrova comunque a poter ricevere ed approfittare di una forte riduzione della spesa finale, partendo dal listino di 1109 euro, per arrivare in questo modo a dover sostenere un investimento complessivo di soli 979 euro, per quanto riguarda l’acquisto alle più classiche condizioni di vendita: no brand con garanzia legale della durata di 24 mesi. Acquistatelo subito qui.

Nel momento in cui andrete a sceglierlo su Amazon, segnaliamo comunque la possibilità di aggiungervi anche eventualmente custodie di vario genere, con ovviamente un piccolo incremento di prezzo.