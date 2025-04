Zenvo Aurora: il motore nordico per un auto super potente

Zenvo torna a far parlare di sé con un progetto che punta dritto al cuore dell’olimpo automobilistico. Si chiama Aurora e vuole essere molto più di una supercar: una dichiarazione di guerra ai colossi del settore più rinomati. Perché accontentarsi quando si può osare e arrivare alle stelle? Il costruttore danese ha scelto di scommettere su un cuore meccanico fuori da ogni schema: un V12 da 6,6 litri, battezzato con un nome che evoca potenza primordiale, Mjølner. Non è un motore qualsiasi. Il V12 è stato progettato su misura, in collaborazione con MAHLE Powertrain, per fondere brutalità e raffinatezza. E nonostante l’indole selvaggia, rispetta le normative sulle emissioni. Come è possibile tutto questo? La risposta è nel genio ingegneristico. Un mostro da 1.250 cavalli, capace di spingersi fino a 9.800 giri/min, con quattro turbo che urlano vendetta. È abbastanza per fare tremare anche i più temerari?

L’elettrico incontra la potenza con il motore Zenvo

L’Aurora non si accontenta di essere estrema, vuole dominare. E per farlo, Zenvo ha pensato a un motore ibrido unico. Aggiungendo fino a tre motori elettrici, la potenza complessiva può toccare l’incredibile soglia di 1.850 cavalli. Fantascienza? No, è meccanica d’avanguardia. Dietro questa fusione tra benzina e elettricità c’è MAHLE Jet Ignition, un sistema che promette combustioni più rapide e complete. Ogni millisecondo conta, ogni detonazione è un colpo di martello scandinavo. Aurora diventa così una creatura ibrida, pronta ad adattarsi a qualsiasi ambiente, pista o strada. Perché porre limiti all’estremo? I dati ufficiali sulle prestazioni ancora mancano, ma Zenvo aveva parlato della potenza del motore di 365 km/h e uno 0-100 in 2,5 secondi.

Annunciata nel 2023, la Zenvo Aurora con il motore più potente di sempre della casa sarà prodotta in soli 100 esemplari. Cinquanta per la versione Tur, più stradale. Altri cinquanta per la variante Agil, pensata per il circuito, per chi non teme nulla. Il prezzo di partenza? Quasi 2,6 milioni di euro. Un lusso spietato, accessibile solo a pochi. Non si tratta di una semplice hypercar, ma di una sfida alle leggi della fisica, e al tempo stesso, una provocazione ai giganti come Koenigsegg. Chi avrà il coraggio di rispondere?