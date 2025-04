Piracy Shield: richiesti nuovi interventi

Il dibattito sul sistema Piracy Shield ha riacceso l’attenzione su uno dei nodi più delicati del mondo digitale. Ovvero come equilibrare la lotta alla pirateria con il rispetto dei diritti fondamentali. Piracy Shield nasce con l’obiettivo di contrastare la diffusione illegale di contenuti protetti. Eppure, le modalità con cui tale piattaforma opera sollevano dubbi legittimi. L’intervento della Computer & Communications Industry Association (CCIA Europe) ha messo in luce una serie di criticità profonde legate al funzionamento e all’impostazione stessa del sistema promosso da AGCOM. L’associazione rappresenta alcuni colossi tecnologici come Google, Apple e Amazon.

Piracy Shield: ecco le recenti richieste in merito

Secondo la CCIA Europe, il sistema manca di trasparenza. È stato sviluppato in modo poco inclusivo, con il coinvolgimento esclusivo di pochi attori vicini al mondo del calcio. Inoltre, opera senza un vero controllo. Il fatto che le segnalazioni partano quasi esclusivamente da un numero ristretto di soggetti e che gli ordini di blocco vengano eseguiti in meno di mezz’ora, senza possibilità di verifica o contraddittorio, pone un rischio concreto. Sia per la libertà di espressione che per il libero mercato digitale.

Un altro elemento preoccupante è rappresentato dalla possibilità di bloccare interi servizi online, anche legittimi. Ciò a causa di errori di configurazione o condivisione di indirizzi IP. Un caso emblematico è quello di Google Drive, oscurato per alcuni utenti italiani in modo del tutto ingiustificato. Ciò dimostra quanto fragile e impreciso possa essere tale approccio.

Inoltre, la proposta di conferire al Piracy Shield un ruolo centrale anche nella gestione dei reclami potrebbe accentuare i rischi di abuso e discrezionalità. Alla luce di tali criticità, appare evidente che il blocco tecnico non può essere la soluzione definitiva alla pirateria online. Una strategia più efficace e rispettosa dei diritti digitali dovrebbe concentrarsi sull’individuazione e sulla rimozione diretta dei contenuti illeciti alla fonte. Intervenendo su chi effettivamente carica e distribuisce materiale protetto. Solo in tal modo sarà possibile proteggere il diritto d’autore senza sacrificare la libertà e la neutralità della rete.