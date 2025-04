WhatsApp rivoluziona la gestione dei contenuti

Le conversazioni su WhatsApp stanno per diventare più sicure. La piattaforma di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo infatti è al lavoro su un’importante novità legata alla tutela della privacy. Secondo le anticipazioni diffuse da WaBetaInfo, è in fase di test una nuova funzionalità che impedirà il salvataggio automatico di video e foto ricevuti nelle chat, anche da parte del destinatario. Questo aggiornamento rappresenta un passo deciso verso un maggiore controllo da parte degli utenti sui contenuti scambiati quotidianamente.

Meta AI sotto esame: anche l’assistente sarà coinvolto nella svolta della privacy come WhatsApp

Tale funzione non si limiterà però alla galleria multimediale. WhatsApp infatti intende introdurre anche restrizioni per l’esportazione delle chat verso altri dispositivi, in modo da limitare la diffusione incontrollata di messaggi privati. Al momento, non è stata annunciata una data ufficiale per il rilascio di questi strumenti. Ma gli sviluppatori stanno lavorando a un sistema che, una volta attivato, richiederà il consenso esplicito dell’utente. In particolare, all’interno dei gruppi verrà mostrata una notifica che informerà i partecipanti dell’attivazione di queste nuove misure di protezione.

Le modifiche in programma coinvolgeranno anche Meta AI, l’IA integrata da poco nelle conversazioni. L’obiettivo è disattivare il cerchietto blu che segnala la presenza dell’assistente virtuale all’interno di alcune chat. Offrendo così una maggiore discrezione nelle interazioni con l’AI. Questo intervento si inserisce in un quadro più ampio, che punta a rafforzare la fiducia degli utenti nei confronti della piattaforma.

Negli ultimi anni, la richiesta di trasparenza e protezione dei dati è aumentata in maniera esponenziale. Gli utenti vogliono sapere come vengono utilizzate le loro informazioni e pretendono strumenti chiari per gestirle. WhatsApp, attraverso simili aggiornamenti, risponde così a questa esigenza e tenta di distinguersi nel mercato delle app di messaggistica sempre più affollato. Non si tratta solo di tecnologia, ma di una vera e propria presa di posizione su temi sensibili. Come ad esempio la riservatezza e la gestione dei dati personali.