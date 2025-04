HONOR 400 Lite, la fotografia incontra l’intelligenza artificiale

Con HONOR 400 Lite, la tecnologia mobile si fa ancora più intuitiva e potente. Questo nuovo modello infatti rivoluziona letteralmente il modo in cui le persone interagiscono con la fotocamera grazie all’inedito AI Camera Button. Non si tratta solo di un tasto, ma di una scorciatoia intelligente per catturare immagini, avviare la registrazione video o accedere a Google Lens con un semplice gesto.

L’interazione è super fluida. Basta premere leggermente il pulsante per scattare una foto, tenendo premuto si avvia la registrazione, mentre una pressione prolungata apre direttamente la fotocamera.

HONOR 400 Lite: display brillante e protezione per gli occhi, la tecnologia si mette al servizio del benessere

Il cuore del comparto fotografico è la lente principale da 108MP con apertura f/1.75. La quale permette di ottenere scatti ricchi di dettagli anche in ambienti scarsamente illuminati. La modalità ad alta risoluzione consente di esaltare ogni sfumatura. Mentre le impostazioni ritratto offrono tre modalità diverse per adattarsi a ogni distanza. La camera frontale da 16MP si affida all’HONOR Image Engine e a un algoritmo AI basato su RAW per ottimizzare l’equilibrio tra luce e ombre. Anche al buio, i selfie mantengono qualità e profondità, grazie alla luce dedicata che migliora l’illuminazione del volto in modo naturale.

Il display AMOLED da 6,7” è uno dei punti di forza del dispositivo. Con una luminosità che raggiunge i 3500nits e una frequenza di aggiornamento a 120Hz, la visione è sempre nitida, anche sotto il sole. La qualità dei colori è assicurata dalla copertura totale dello spazio colore DCI-P3. HONOR ha integrato ben sette tecnologie per proteggere la vista, tra cui la regolazione dinamica della luminosità, il filtro per la luce blu e la modalità e-Book.

L’anima di HONOR 400 Lite è il chip MediaTek Dimensity 7025-Ultra, affiancato da una memoria interna fino a 256GB e RAM dinamica da 8+8GB. La batteria da 5230mAh, supportata dalla ricarica rapida a 35W, garantisce un utilizzo prolungato senza interruzioni. Tutto questo racchiuso in un design sottile e resistente, disponibile in tre colorazioni eleganti. Ovvero VelvetGrey, VelvetBlack e Mars Green.