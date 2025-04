Torna in Kena, promo ASSURDA con 100 GB

Anche l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile cerca di far tornare a sé i suoi ex clienti. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore sta proponendo a questi ex clienti l’attivazione di un’offerta di rete mobile estremamente conveniente ed interessante. Quest’ultima ha un costo davvero molto basso pari a soli 4,99 euro al mese. Nonostante questo, il suo bundle è comunque ricco. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Torna in Kena, nuova offerta mobile assurda a basso costo e con tanti giga

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile sta invitando i suoi ex clienti a tornare attivando un’offerta di rete mobile estremamente vantaggiosa. Come già accennato in apertura, con questa offerta gli utenti dovranno sostenere una spesa davvero molto bassa pari a soli 4,99 euro al mese. Anche se il costo è dunque contenuto, gli utenti potranno comunque utilizzare ogni mese svariate cose.

In particolare, il bundle della nuova offerta proposta da Kena Mobile arriva ad includere ogni mese fino a ben 100 GB di traffico dati per navigare in tutta tranquillità con una connettività massima pari al 4G. Oltre a questo, gli utenti pottanno poi utilizzare ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e potranno anche inviare fino a 200 sms verso tutti i numeri.

Anche con questa nuova offerta per i suoi ex clienti, l’operatore sembra che abbia deciso di proporre il costo di attivazione ed il costo per la scheda sim gratuitamente. Come succede molto spesso, l’operatore sta invitando i suoi ex clienti a tornare con una apposita nuova campagna SMS. Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, ecco il messaggio inviato da Kena Mobile ai suoi ex clienti selezionati.

“Imperdibile! Puoi tornare in KENA a soli 4,99E al mese con 100 GIGA, minuti illimitati e 200 SMS. Attivazione e SIM GRATIS. Vai su kena.ly/tornainkena per info su costi e condizioni e inserisci il codice univoco […] o vieni nei negozi KENA (kena.ly/negozi). Offerta valida fino al 21/04/2025.”