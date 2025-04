OPPO Find X8 Ultra: svelati i dettagli tecnici e il design

Nelle ultime ore, un video trapelato online ha svelato le prime immagini del tanto atteso OPPO Find X8 Ultra. Il nuovo smartphone che si prepara ad arrivare sul mercato con un design elegante e funzionale. Il dispositivo presenta un modulo fotocamera posteriore circolare, visibilmente in rilievo rispetto al corpo del telefono. Le cornici sottilissime e i bordi arrotondati contribuiscono a conferirgli un’estetica raffinata. Uno stile che mette in risalto il lavoro di progettazione curato nei minimi dettagli. Sul lato destro si trovano i tasti di accensione e volume. Mentre il lato sinistro ospita un pulsante personalizzabile, destinato a sostituire il famoso Alert Slider, utilizzato nei precedenti modelli.

Un hardware di prim’ordine per OPPO FindX8Ultra

OPPO ha ufficialmente confermato la data di presentazione del telefono, prevista per il 10 aprile. La curiosità intorno al nuovo arrivato cresce, in attesa di scoprire se le aspettative saranno soddisfatte. Infatti numerosi utenti e appassionati del brand sono già in fermento per la presentazione del nuovo gioiello tecnologico. Ma passiamo alle due caratteristiche tecnologiche. L’OPPO Find X8 Ultra si distingue per un display da 6,82” con risoluzione 3168x1440px, capace di una frequenza di aggiornamento di 120Hz. La quale garantirà un’esperienza visiva estremamente fluida. Al suo interno troviamo il potente chip Snapdragon 8 Elite.

Ovvero il processore che sta dominando la scena dei device di fascia alta nel 2025. A ciò si aggiungono 12 o 16GB di RAM, con una memoria interna che può variare dai 256GB fino a 1TB. Il sistema operativo sarà Android 15, con la personalizzazione di ColorOS15, promettendo un’interfaccia fluida e ricca di funzionalità. Per gli appassionati di fotografia, il brand ha scelto di adottare ben quattro fotocamere da 50MP. Sono così garantiti scatti nitidi e dettagliati in qualsiasi condizione.

A chiudere il quadro vi è una batteria da 6100mAh che offre una lunga autonomia e supporta la ricarica rapida via cavo da 100W, insieme a quella wireless magnetica da 50W. Insomma, con tutte queste caratteristiche, OPPO FindX8 Ultra si prepara a entrare nel mercato con un’alta competitività.