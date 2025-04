Samsung registra risultati importanti nel Q1 2025

Nel primo trimestre del 2025, Samsung Electronics ha sorpreso positivamente i mercati. L’azienda ha pubblicato risultati superiori alle aspettative degli analisti. Il fatturato consolidato di Samsung è stimato in circa 79.000 miliardi di won. Ovvero circa 53 miliardi di dollari. Con un utile operativo di 6.600miliardi di won. Circa 4,49miliardi di dollari. Uno dei principali motori di tale performance è stato il successo commerciale della nuova serie Galaxy S25. La nuova linea di smartphone, infatti, ha riscosso un forte interesse tra i consumatori, grazie a innovazioni nel comparto fotografico, nella durata della batteria e nelle prestazioni. Quest’ultime, supportate da un software ottimizzato per l’intelligenza artificiale. Il buon andamento delle vendite ha rafforzato la divisione mobile, confermandola come uno dei pilastri del gruppo Samsung.

Samsung: grandi traguardi nel primo trimestre

Insieme al settore mobile, si intravede una lenta, ma importante ripresa anche del business dei semiconduttori. Secondo le prime stime, il comparto chip potrebbe aver generato profitti per circa 1.000 miliardi di won. Ciò grazie all’aumento dei prezzi delle memorie e al ritorno della domanda. Ciò in particolare dalla Cina, dove il rilancio dell’industria tech sta trainando gli acquisti.

Ci sono però dei punti critici da sottolineare. Il primo riguarda la certificazione da parte di NVIDIA per le memorie HBM3E 12H. Quest’ultime, ad alte prestazioni, sono fondamentali per alimentare i sistemi basati su AI. L’eventuale approvazione aprirebbe nuove opportunità di business per Samsung. Eppure, i margini di manovra nel breve periodo restano limitati. La concorrenza ha già venduto l’intera produzione per il 2025. Lasciando così poche finestre commerciali disponibili.

E non è tutto. C’è, infatti, un’ulteriore incognita da considerare. Si tratta della nuova politica commerciale dell’amministrazione Trump. Quest’ultima ha introdotto barriere tariffarie su prodotti tecnologici strategici. Rischiando così di influire negativamente sull’export sudcoreano. In un mercato sempre più condizionato dagli equilibri geopolitici, anche un’azienda solida come Samsung potrebbe risentire delle tensioni internazionali.