Poco C71, ufficiale nuovo budget phone di Poco

Il produttore tech Poco ha da poco ampliato la sua gamma di dispositivi con un nuovo smartphone. Ci stiamo riferendo al nuovo Poco C71 , un nuovo budget phone che sarà inizialmente disponibile all’acquisto per il mercato indiano. Come da tradizione dell’azienda, quest’ultimo si presenta con un design sempre distintivo e con delle specifiche tecniche tutto sommato buone. Vediamo le sue peculiarità.

Poco annuncia ufficialmente il nuovo budget phone Poco C71

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Poco ha svelato sul mercato mobile un nuovo budget phone. Come già accennato in apertura, lo smartphone in questione è il nuovo Poco C71. Dal punto di vista estetico, quest’ultimo presenta una backcover con una doppia rifinitura in diverse colorazioni, ovvero Cool Blue, Desert Gold e Power Black .

Sulla parte frontale lo smartphone presenta invece un look un po’ più classico. È infatti presente un display con un piccolo notch a goccia centrale e al suo interno trova posto una fotocamera anteriore per i selfie da 8 MP. Sul retro il comparto fotografico è invece affidato a due sensori, di cui un sensore ausiliario e un sensore fotografico principale da 32 MP. Il display è un IPS LCD con una diagonale da 6.88 pollici in risoluzione HD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.

Dal punto di vista prestazionale, troviamo invece un processore a marchio Unisoc, ovvero il soc Unisoc T7250 Max con a supporto 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Il software installato a bordo è Android 15 e sembra confermato l’arrivo di almeno due aggiornamenti di rilievo. Tra le altre caratteristiche, lo smartphone può vantare la presenza di una batteria da 5200 mah e la certificazione di resistenza contro gli schizzi d’acqua IP52.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Poco C71 sarà inizialmente disponibile all’acquisto per il mercato indiano ad un prezzo iniziale di circa 70 euro.