Motorola Edge 60 Stylus in arrivo: svelate caratteristiche e data di lancio

Non è più solo un’ipotesi, il Motorola Edge 60 Stylus è realtà. Dopo le prime indiscrezioni trapelate a marzo, lo smartphone è ora al centro dell’attenzione grazie a nuove informazioni diffuse da fonti attendibili. A rivelarne data di uscita e dettagli tecnici è stato il noto leaker Abhishek Yadav. Egli infatti ha confermato il debutto sul mercato indiano per il 17 aprile. Il dispositivo si posiziona nella fascia media del mercato, ma punta a distinguersi grazie alla presenza di un pennino performante, una caratteristica che Motorola aveva riservato finora ai modelli della serie Moto G Stylus.

Design elegante e punti in comune con altri modelli della serie Motorola Edge

Le caratteristiche principali del nuovo Motorola Edge 60 Stylus comprendono un display P-OLED da 6,67” con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120Hz. Sotto la sua robusta struttura trova spazio un processore Snapdragon 7s Gen 2 da 4nm, accompagnato da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Il comparto fotografico si affida a due sensori posteriori (50MP principale e 13MP ultra-grandangolare) e a una fotocamera anteriore da 32MP. Completa il quadro una batteria da 5.000mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 68W e alla ricarica wireless a 15W.

Dal punto di vista estetico, il nuovo Motorola Edge 60 Stylus sarà disponibile nelle varianti di colore Gibraltar Sea e Surf the Web, secondo quanto anticipato da Vivek Goel. Il prezzo ufficiale sul mercato indiano sarà di 22.999 rupie, pari a circa 241€. Lo smartphone dovrebbe presentarsi come un’evoluzione del Moto G Stylus 5G (2025), destinato in esclusiva agli Stati Uniti, di cui potrebbe rappresentare la versione mondiale.

Il design, confermato dai render pubblicati da @evleaks, ricorda infatti molto da vicino quel modello. All’interno della serie Edge60, questo Stylus si differenzia dal “fratello” Edge 60 Fusion soprattutto per il processore Qualcomm e il supporto alla ricarica wireless. Le dimensioni della batteria sono leggermente inferiori, forse per far spazio all’alloggiamento del pennino. È probabile che si tratti di un’alternativa più creativa e orientata alla produttività rispetto agli altri Edge.