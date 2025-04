Motorola conferma l’arrivo del nuovo Moto G Stylus

Nel settore degli smartphone, Motorola continua a distinguersi con la sua linea Moto G Stylus. Quest’ultima è stata pensata per chi cerca produttività e creatività. Il tutto in un unico dispositivo. Il modello 2025 segna un passo avanti importante. Rinnovando l’esperienza d’uso grazie a una serie di miglioramenti mirati, primo tra tutti il suo iconico pennino. Da sempre protagonista della serie. Il nuovo Moto G Stylus (2025) promette, infatti, una reattività del pennino migliorata. Superiore a 6,4 volte rispetto alla generazione precedente.

Motorola: dettagli sulla prossima serie Moto G Stylus

Tale evoluzione rappresenta un punto di svolta per chi utilizza lo smartphone come strumento creativo o di produttività. Prendere appunti, modificare documenti o realizzare schizzi è ora più fluido e preciso che mai. A supportare tale esperienza c’è un display pOLED Super HD da 6,7 pollici. Con refresh rate a 120 Hz e una luminosità di picco che raggiunge i 3.000 nit.

Per il comparto foto, sulla parte frontale c’è una fotocamera da 32MP. Mentre sul retro c’è una tripla fotocamera. Con sensore principale Sony LYTIA 700C da 50 MP. Quest’ultimo è accompagnato da un ultra grandangolare/macro da 13 MP. L’intelligenza artificiale integra funzioni avanzate per ottimizzare gli scatti in ogni situazione. Migliorando esposizione, colore e dettagli.

Il nuovo Motorola presenta un processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. Insieme ad 8 GB di RAM. Ciò garantirà prestazioni solide anche con le app più esigenti. È possibile scegliere tra due opzioni per la memoria. Ovvero 128 o 256 GB, entrambe espandibili. Inoltre, lo smartphone presenterà Android 15. Garantendo un sistema operativo aggiornato ed ottimizzato.

La batteria del dispositivo è da 5.000 mAh. Con ricarica rapida TurboPower a 68 W. Mentre quella wireless è da 15W. Il Motorola Moto G Stylus (2025) è certificato IP68 contro acqua e polvere, e MIL-STD-810H per resistenza alle cadute. Il lancio ufficiale negli USA è atteso per il 17 aprile. Il prezzo di lancio sarà pari a 399,99 dollari. Per l’Italia non ci sono ancora date certe. Ma l’attesa per il nuovo dispositivo Motorola è alta.