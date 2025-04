iRobot Roomba Plus 505 Combo imperdibile: Amazon lo sconta di 100€

Il modello del vostro robot aspirapolvere lavapavimenti è ormai vecchio? Oggi l’iRobot Roomba Plus 505 Combo è disponibile a un prezzo davvero imperdibile. Il catalogo Amazon mette a disposizione diversi prodotti, ma questa promozione non può certamente passare inosservata. Parliamo infatti di uno sconto del 13% che fa scendere il prezzo iniziale di una cifra considerevole. Non dimentichiamo che acquistare un prodotto come questo Roomba richiede che l’utente spenda una cifra importante. Perché dunque non approfittarne subito pagandolo meno rispetto ad altri giorni?

iRobot Roomba Plus 505 Combo in offerta

L’iRobot Roomba Plus 505 Combo ad oggi rappresenta una delle migliori scelte per quando riguarda i robot aspirapolvere lavapavimenti. Oltre a un’aspirazione potente è, infatti, in grado di effettuare un lavaggio efficace eliminando anche lo sporco più ostinato.

Una soluzione per dire addio a polvere e briciole sul pavimento grazie a una potenza di aspirazione di 7000 Pa. Inoltre, la presenza dei panni DualClean con PerfectEdge, uniti alla tecnologia SmartScrub, consentono una pulizia e un lavaggio impeccabile senza sforzi da parte dell’utente. Zero sforzi anche per il processo di svuotamento perché con l’AutoWash Dock la base è in grado di fare tutto in autonomia effettuando lo svuotamento automatico.

Un’esperienza d’uso personalizzabile viene inoltre consentita grazie alla possibilità di scegliere tra aspirazione, lavaggio, pulizia combinata o aspirazione seguita da lavaggio. L’utente, dunque, è libero di scegliere la migliore combinazione per avere una pulizia impeccabile di tutti gli ambienti della casa.

Se volete avere a portata di mano un robot aspirapolvere perfetto, in grado di pulire la vostra casa come avete sempre desiderato, questo è il momento giusto per acquistarlo. La promozione Amazon attualmente disponibile sconta il prezzo di listino del 13%. Ciò significa che per portarlo a casa bisogna spendere solamente 699 euro anziché 799.