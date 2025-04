Realme Narzo 80 Pro e 80x: modelli di fascia media che puntano in alto

Realme ha una grossa novità, un nuovo Narzo 80 Pro che non è un semplice upgrade del modello passato, ma qualcosa di più grande. l’azienda con questo speciale smartphone fa concorrenza a tutti i device di fascia media, promettendo anche di più delle solite specifiche. Chi avrebbe mai pensato che un display AMOLED curvo da 6,7 pollici potesse arrivare su un dispositivo così accessibile? La frequenza di 120 Hz e la luminosità record di 4.500 nits confermano una direzione chiara: stupire.

Il dispositivo Realme possiede il MediaTek Dimensity 7400, un SoC pronto a garantire reattività e stabilità anche nei contesti più esigenti. A supportarlo, una memoria che arriva fino a 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione, per dimenticarsi della parola “limite”. Realme non ha trascurato poi la fotografia. Il sensore Sony IMX882 da 50 MP cattura dettagli con precisione sorprendente. Anche il modulo secondario monocromatico e la selfie cam da 16 MP completano un quadro convincente. La batteria? Da 6.000 mAh, con ricarica rapida a 80W.

Realme Narzo 80x: essenziale ma molto ambizioso

Il Realme Narzo 80x si presenta con un design più classico, ma nasconde molte delle ambizioni del fratello maggiore. Il display è un LCD FullHD+ da 950 nits, sempre a 120 Hz. Meno appariscente, certo, ma comunque fluido e piacevole alla vista. Il processore Dimensity 6400 garantisce una buona esperienza d’uso, soprattutto in combinazione con una RAM che arriva fino a 8 GB. Le fotocamere restano una sorpresa: il sensore principale OV50D da 50 MP assicura risultati convincenti, mentre il secondo sensore gestisce con discrezione gli effetti ritratto. Anche qui la batteria è da 6.000 mAh, con ricarica a 45W, più che sufficiente per chi cerca autonomia e velocità. Il prezzo? In India parte da 13.999 rupie, circa 146 euro.

Entrambi i modelli arrivano con Android 15 preinstallato, accompagnato dalla personalizzazione Realme UI 6.0. L’esperienza utente è moderna, fluida e pulita. Degna di nota la certificazione IP69 contro l’acqua e IP68 contro la polvere. Una rarità a questo livello di prezzo. Il lancio è fissato per l’11 aprile in India. Colorazioni accattivanti come Speed Silver, Racing Green, Deep Ocean e Sunlit Gold completano un’offerta ricca di carattere. Nessun dettaglio ancora sulla distribuzione globale, ma l’attesa si fa sentire.