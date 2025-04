WindTre sfida gli MVNO: offerta Unlimited meno di 10€ per chi trasferisce il numero

Gli operatori virtuali sono presi di mira da tutti i principali operatori telefonici, WindTre, in particolar modo, mira a conquistare i loro clienti invogliandoli ad attivare apposite offerte low cost ricche di contenuti e servizi extra gratuiti. Questo mese, il gestore arancione si impegna nel suo obiettivo tramite la straordinaria WindTre GO Unlimited, l’offerta con Giga senza limiti per la navigazione dal costo decisamente irrisorio.

WindTre contro gli MVNO: per i nuovi clienti offerta con Giga senza limiti

L’offerta WindTre GO Unlimited è la migliore tra quelle finora lanciate dal gestore arancione che, permette di ottenerla a un costo più che conveniente e propone ai clienti dei servizi abbondanti. Infatti, andando incontro a una spesa di soli 9,99 euro al mese, i nuovi clienti potranno ottenere:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

50 SMS verso tutti i numeri

Giga illimitati per la navigazione alla massima velocità disponibile

L’attivazione dell’offerta non prevede alcuna spesa e i clienti potranno scegliere di procedere con l’acquisto della nuova SIM online, optando per la scheda fisica o eSIM; o presso i punti vendita abilitati. Il gestore richiederà soltanto una spesa iniziale di 9,99 euro per il primo rinnovo anticipato della promozione.

Sarà necessario indicare il proprio gestore di provenienza per verificare la compatibilità con l’offerta operator attack, che è rivolta esclusivamente a chi trasferisce il numero da uno degli operatori low cost qui elencati:

Iliad, Fastweb, Coop Voce, Poste Mobile, CM Link, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan, Feder Mobile, GreenICN, Intermatica, Italia Power, Noitel, NV mobile New, Optima, Ovunque, Plink, Rabona, Spusu, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu, Elimobile, Plintron.

I clienti dovranno indicare la modalità di pagamento tramite la quale desiderano sostenere la spesa di rinnovo, tenendo a mente che, in caso di pagamento tramite credito residuo, il costo dell’offerta passerà a 10,99 euro al mese.