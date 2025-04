OPPO Find X8 Ultra: fotocamera innovativa e prestazioni da top

Il tanto atteso OPPO Find X8 Ultra sta per essere svelato ufficialmente il 10 aprile, ma il dispositivo è già al centro di numerosi rumors. Recentemente, il leaker Digital Chat Station ha rivelato nuovi dettagli sulla fotocamera dello smartphone, alimentando l’attesa degli appassionati di tecnologia.

Secondo le informazioni trapelate, OPPO Find X8 Ultra avrà una fotocamera posteriore composta da quattro sensori. Il cuore del sistema fotografico sarà un sensore principale Sony LYT-900 da 50 megapixel, con apertura F/1.8 e lunghezza focale di 23 mm. A questo sensore si aggiungono un obiettivo ultra grandangolare Samsung JN5 e due teleobiettivi periscopici Sony LYT-700 e LYT-600, entrambi da 50 megapixel, con rispettivi zoom ottici 3x e 6x. Questo setup dovrebbe garantire una qualità fotografica superiore e una versatilità senza pari per ogni tipo di scatto, sia in condizioni di luce scarsa che diurne.

OPPO Find X8 Ultra: Un dispositivo pronto per sfidare la concorrenza



Il design della fotocamera posteriore di OPPO Find X8 Ultra sarà innovativo, con un modulo circolare che ospiterà i sensori disposti in modo strategico, completato da un logo Hasselblad al centro, che rafforza il legame con il mondo della fotografia professionale. Per gli amanti dei selfie, la fotocamera frontale sarà equipaggiata con un sensore da 32 megapixel, ideale per videochiamate e autoscatti di alta qualità, perfetta anche per i video in alta risoluzione.

Non solo fotocamera, ma anche prestazioni di alto livello: OPPO Find X8 Ultra sarà dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, un display AMOLED LTPO da 6,82 pollici con risoluzione 2K e una batteria da 6000 mAh che garantirà un’ottima autonomia anche durante l’uso intensivo. La memoria RAM LPDDR5x sarà disponibile fino a 16 GB, mentre lo spazio di archiviazione raggiungerà i 1 TB, offrendo una potenza mai vista prima su un dispositivo mobile. Sarà interessante vedere come si posizionerà il prezzo di questo dispositivo sul mercato europeo, dove la concorrenza è sempre agguerrita, soprattutto con altri top di gamma.