Galaxy Tab S10 FE: Anticipazioni dei nuovi tablet Samsung

Nonostante Samsung non abbia ancora presentato ufficialmente la nuova famiglia Galaxy Tab S10 FE, sembrerebbe che questi dispositivi siano già disponibili per l’acquisto in Europa. Un venditore austriaco e uno olandese, hanno anticipato la commercializzazione senza attesa di un annuncio ufficiale. Questa notizia, mentre conferma che i tablet arriveranno a breve, solleva diversi interrogativi sulla strategia di comunicazione del colosso coreano.

Samsung Galaxy Tab S10 FE: Anteprime e Vendite Precoci

I render ufficiali e le informazioni trapelate confermano dettagli interessanti, alimentando le attese degli appassionati. Sia il modello base che la versione FE+ appaiono pronti a fare il loro ingresso sul mercato. Il modello base dispone di un pannello da 10,9 pollici, mentre la variante Plus offre uno schermo da 13,1 pollici. Entrambi mantengono lo stesso spessore di 6 millimetri e hardware simile.

I dispositivi vantano un display IPS LCD con risoluzione di 2560×1600 pixel e un refresh rate di 90Hz. Il cuore del sistema è il chipset Exynos 1580, prodotto con tecnologia a 4 nanometri e supportato da diverse configurazioni di RAM e memoria. Questo si traduce in performance superiori ed esperienze più fluide.

I tablet offrono anche una batteria robusta e tecnologie avanzate, compreso il supporto alla ricarica rapida a 45W. La versione base integra una batteria da 8000 mAh, mentre il Plus utilizza una batteria da 10.900 mAh. Il comparto fotografico, invece, include una fotocamera posteriore da 13 megapixel con flash LED e una anteriore grandangolare da 12 megapixel. Inoltre, presentano funzionalità come Wi-Fi 6E, NFC e protezione contro polvere ed immersioni con certificazione IP68.

Le informazioni trapelate, infine, riportano i prezzi, che indicano una strategia competitiva per entrambe le varianti. Il modello base parte da 579 euro per la versione Wi-Fi e arriva a 779 euro nella configurazione 5G. La variante Plus si posiziona tra 749 e 949 euro a seconda della memoria e della connettività. Si ricorda che i dispositivi non includono il caricabatterie in confezione, però offrono il cavo e la S Pen.