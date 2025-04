Protezione schermi degli Smartphone: Addio al Gorilla Glass?

Da anni, Gorilla Glass ha rappresentato lo standard per la protezione degli schermi, sinonimo di robustezza e qualità. Tuttavia, marchi leader nel mondo Android stanno adottando strategie innovative, sviluppando vetri proprietari che rispondano ad esigenze specifiche di design e funzionalità. La scelta dei grandi marchi, come Honor, Huawei e Xiaomi, mira a garantire maggiore durabilità e prestazione nei dispositivi di punta, segnando una svolta importante nel mercato degli smartphone.

La Nuova Era della Protezione degli Schermi non prevede Gorilla Glass?

Le innovazioni, come il NanoCrystal Shield di Honor, sono nate da necessità tecniche. Nel 2021, infatti, non esisteva una soluzione in vetroceramica adatta ai dispositivi con schermi curvi, per questo si è ricercato qualcosa di adatto dall’esigenza. Analogamente, Xiaomi ha introdotto lo Shield Glass e la sua evoluzione, Shield Glass 2.0, per offrire una protezione superiore contro cadute e graffi. Queste tecnologie, nonstante siano ancora oggetto di confronto con il vetro temperato, mirano a migliorare la resistenza attraverso materiali più performanti.

Anche Huawei ha fatto il suo ingresso in questa rivoluzione con il Crystal Armor Kunlun Glass, dichiarando miglioramenti significativi nella resistenza ai graffi e agli urti. Le aziende stanno, quindi, investendo risorse e ricerca per superare i limiti del passato. In questo modo sono emerse soluzioni che, non solo competono con il famoso Gorilla Glass, ma che spesso offrono vantaggi in termini di resistenza agli impatti.

Nonostante le critiche e i dibattiti, il passaggio a tecnologie proprietarie evidenza una sfida crescente per il leader americano. Corning risponde con nuove proposte come Gorilla Armor e Gorilla Glass Ceramic, dimostrando la propria volontà di innovare. In questo scenario dinamico, la competizione stimola continui progressi, offrendo agli utenti dispositivi più resistenti e duraturi. Questi sviluppi, infatti, non rappresentano altro che una risposta diretta alle esigenze del mercato attuale, nonché l’inizio di una nuova era nella protezione degli schermi.