Fastweb: tecnologia, sostenibilità e connessione per il futuro

Fastweb ha iniziato un percorso verso un futuro più sostenibile, connesso e inclusivo. A tal proposito l’operatore non si impegna solo ad offrire servizi internet e di telefonia, ma di costruire un mondo migliore per le generazioni future. Ogni anno, infatti,l’azienda destina una parte considerevole del suo fatturato alla ricerca e allo sviluppo. Il suo obiettivo? Far evolvere la propria rete cercando di renderla sempre più veloce e sicura.

L’investimento in innovazione non si ferma mai e include anche la creazione di nuovi dispositivi, come l’Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6. Una tecnologia che assicura una connessione stabile e veloce in ogni angolo della casa.

Fastweb: tante novità e vantaggi per una navigazione sicura e senza sorprese

Ma la vera sfida di Fastweb non si limita alla tecnologia. Da anni, l’azienda ha intrapreso un impegno costante verso la sostenibilità, con l’obiettivo di ridurre il proprio impatto ambientale. Fastweb infatti acquista il 100% dell’energia da fonti rinnovabili ed ha fissato per il 2035 l’ ambizioso obiettivo di diventare Net Zero Carbon, con una riduzione delle proprie emissioni del 90%. Ma non è tutto. Poiché la società ha anche scelto di contribuire attivamente alla lotta contro il cambiamento climatico, destinando un milione di euro a progetti di forestazione e di protezione dei mari e delle zone costiere.

Oltre a ciò, l’ operatore vuole essere un motore di inclusione. Ecco perché offre, ai propri clienti e a chiunque voglia avvicinarsi al mondo digitale, l’opportunità di formarsi attraverso la Fastweb Digital Academy. Questi corsi, completamente gratuiti, sono pensati per fornire le competenze digitali necessarie in un mercato del lavoro sempre più competitivo.

Semplicità e trasparenza

Un’altra delle caratteristiche principali che distingue Fastweb dalle altre compagnie è la sua politica di trasparenza. Non ci sono quindi costi nascosti o clausole di durata. L’ utente sa esattamente cosa sta pagando e per quanto tempo. Le offerte di Fastweb sono pensate per offrire il massimo della libertà. Insieme alla possibilità di cambiare idea entro 30 giorni dall’attivazione e ottenere un rimborso completo per i costi sostenuti nel primo mese. La chiarezza è un valore che l’azienda ha adottato in ogni aspetto dei suoi servizi. Offre infatti pacchetti semplici da comprendere e da gestire.

A questa trasparenza si aggiunge l’impegno per la sicurezza online. Con il servizio Fastweb Protect, i clienti possono navigare in tranquillità. Ogni utente sarà protetto contro virus, phishing, e altre minacce digitali. In più, la polizza assicurativa inclusa nel servizio garantisce protezione contro le frodi online. Una sicurezza in più per chi vuole tutelare la propria identità digitale.