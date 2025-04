CMF Phone 2 e Phone 2 Pro in arrivo: annuncio a luglio, primi dettagli tecnici

CMF Phone 2

CMF, il marchio “alternativo” di Nothing, si prepara a entrare nel mercato degli smartphone con due nuovi modelli: CMF Phone 2 e CMF Phone 2 Pro. Secondo quanto emerso in rete, il debutto ufficiale è previsto per luglio 2025, con dispositivi che promettono un mix tra design originale e specifiche di fascia media, a un prezzo potenzialmente competitivo.

Annuncio previsto per luglio 2025

Le informazioni arrivano da una fonte autorevole come 91Mobiles, secondo cui Nothing starebbe ultimando la fase di produzione dei due modelli CMF. Il lancio globale dovrebbe avvenire nel mese di luglio, in linea con la strategia dell’azienda di proporre dispositivi accessibili e distintivi, capaci di attirare un pubblico giovane e attento al design.

CMF rappresenta la linea più economica di Nothing, nata per proporre soluzioni alternative nel panorama Android. Dopo gli accessori (cuffie, caricabatterie e power bank), l’azienda è pronta a portare sul mercato anche smartphone pensati per un’utenza più ampia.

Prime indiscrezioni su caratteristiche e design

Non ci sono ancora specifiche ufficiali, ma secondo le indiscrezioni il CMF Phone 2 Pro sarà dotato di un chip MediaTek Dimensity, probabilmente della serie 7000, in grado di garantire buone prestazioni nel multitasking e gaming leggero. Il display dovrebbe essere un AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate elevato, mentre la scocca riprenderà lo stile minimalista tipico del marchio.

Il modello base, CMF Phone 2, potrebbe adottare un processore meno potente e un display LCD, mantenendo però lo stesso approccio estetico e materiali resistenti. Entrambi i dispositivi saranno equipaggiati con Nothing OS, una versione alleggerita dell’interfaccia già vista su Phone (1) e Phone (2), con animazioni fluide e design trasparente.

Una nuova fascia media per Nothing

Con CMF Phone 2 e 2 Pro, Nothing punta a espandere la propria offerta e a entrare nella fascia media del mercato, attualmente dominata da brand come Xiaomi, Samsung e Motorola. L’obiettivo è proporre prodotti accessibili ma riconoscibili, sfruttando l’identità visiva forte del brand e un’interfaccia utente curata nei dettagli. Il lancio di luglio dovrebbe avvenire in contemporanea in più mercati, compresa l’India, dove CMF ha già una forte presenza commerciale. Restano da chiarire disponibilità e prezzo per l’Europa.