Audi blocca le auto nei porti americani

Il settore auto è scosso dai recenti provvedimenti presi dall’amministrazione Trump. L’introduzione dei dazi del 25% sulle vettuere importate negli Stati Uniti sta generando effetti a catena. Le nuove tariffe doganali sono entrate in vigore il 2 aprile. Quest’ultime hanno messo sotto pressione molte case automobilistiche straniere. Quest’ultime ora sono costrette a rivedere le proprie strategie di produzione e distribuzione per continuare a competere in uno dei mercati più importanti al mondo. A tal proposito, Audi ha annunciato un provvedimento importante.

Audi: i cambiamenti introdotti dopo i dazi

Audi è una delle aziende più colpite. La casa di produzione ha deciso di bloccare nei porti americani tutte le auto sbarcate dopo la data di entrata in vigore dei dazi. La scelta è stata comunicata direttamente alle concessionarie statunitensi. Quest’ultime si trovano ora a dover affrontare settimane di incertezza. Il modello più venduto da Audi negli USA, la Q5, viene prodotto in Messico, e dunque rientra tra i veicoli soggetti ai nuovi dazi. Inoltre, anche le altre vetture, prodotte in Europa, non sono esenti dalle tariffe. Rendendo la posizione di Audi particolarmente delicata.

Nel breve termine, l’azienda potrà contare su uno stock di circa 37.000 auto già presenti sul suolo americano e quindi esenti dai dazi. Tale margine, stimato sufficiente per circa due mesi di vendite, offre un po’ di respiro. Ma non rappresenta una soluzione duratura. Allo stesso tempo, si valutano soluzioni di lungo periodo. Tra cui la possibilità di spostare parte della produzione negli Stati Uniti. Il Gruppo Volkswagen possiede già uno stabilimento in Tennessee. Opzione che Audi potrebbe fruttare. Ma per il futuro l’azienda ha in programma di aprirne altri. Anche se saranno necessari tempi più lunghi.

Nel frattempo, se la situazione dovesse persistere, l’unica opzione praticabile potrebbe essere l’aumento dei prezzi per i consumatori. Opzione che porterà con sé conseguenze potenzialmente complesse. Non resta che attendere e scoprire quali saranno i prossimi scenari scaturiti dalla diffusione dei dazi.