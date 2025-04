Amazon folle con questo smartphone Samsung: prezzo giù di 100 euro

Una nuova selezione di sconti vi attende su Amazon con importanti riduzioni di prezzo applicate in automatico su alcuni dei migliori prodotti, come ad esempio Samsung Galaxy S25, che oggi viene ridotto di circa 100 euro rispetto al listino originario. La promozione è attiva per ogni utente che sceglierà di collegarsi al link inserito nell’articolo, con possibilità di acquistare il prodotto nelle due colorazioni attualmente disponibili.

Le specifiche di questo dispositivo lo innalzano chiaramente verso la fascia alta della telefonia mobile, la prima cosa che si può notare è la presenza di un peso tutt’altro che elevato, considerando che a tutti gli effetti raggiunge 162 grammi, con dimensioni di 146,9 x 70,5 x 7,2 millimetri di spessore, ed una resistenza agli agenti atmosferici (immersione e pioggia). Il processore non è un Samsung Exynos, bensì l’eccellente Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core con frequenza di clock a 4,47GHz, che viene affiancato dalla GPU Adreno 830, ed una configurazione che varia in relazione alla variante selezionata, ma che in questo caso sarà di 12GB di RAM e 128GB di memoria interna (che ricordiamo non è espandibile con microSD).

Amazon: follia ad Aprile con lo sconto sullo smartphone Samsung

Lo sconto migliore delle ultime settimane vi attende sul Samsung Galaxy S25, un prodotto top di gamma che viene a costare ben 100 euro in meno, rispetto al listino di 929 euro, per riuscire in questo modo a spendere per il suo acquisto solamente 829 euro. Premete qui per effettuare l’acquisto.

Il comparto fotografico dello smartphone è composto, nella parte posteriore, da 3 sensori: un principale da 50 megapixel, seguito a ruota da un ultragrandangolare da 12 megapixel, oppure comunque uno zoom ottico 3x da 10 megapixel. Anteriormente, invece, è presente il sensore da 12 megapixel con apertura F2.2.