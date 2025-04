Samsung Galaxy XCover 7 Pro: primi dettagli sullo smartphone rugged in arrivo

Samsung Galaxy XCover 7 Pro

Samsung si prepara a lanciare una nuova versione del suo smartphone rugged: Galaxy XCover 7 Pro. Il dispositivo è apparso in rete con il codice modello SM-G556B, accompagnato da una certificazione che ne anticipa alcune caratteristiche tecniche. Secondo le prime indiscrezioni, si tratterà di una variante potenziata del Galaxy XCover 7, pensata per chi lavora in ambienti difficili o cerca uno smartphone ultra-resistente.

Galaxy XCover 7 Pro: cosa sappiamo finora

Il Galaxy XCover 7 Pro dovrebbe mantenere le stesse caratteristiche di resistenza della versione base, tra cui la certificazione MIL-STD-810H per la protezione da urti, polvere, vibrazioni e temperature estreme, e la certificazione IP68 contro acqua e polvere. Queste specifiche rendono la linea XCover particolarmente adatta a un uso professionale in settori come l’edilizia, la logistica e l’industria.

La sigla SM-G556B è comparsa all’interno di una documentazione di certificazione, segnale che il rilascio ufficiale potrebbe avvenire a breve. Come già avvenuto per il modello base, anche la variante Pro sarà probabilmente dotata di una batteria removibile, una rarità nel panorama attuale degli smartphone.

Miglioramenti attesi sulla versione Pro

Rispetto al Galaxy XCover 7, la versione Pro potrebbe introdurre alcune ottimizzazioni hardware, come una maggiore quantità di RAM, una memoria interna più ampia e forse un processore leggermente più performante. Non ci sono ancora conferme ufficiali sulle specifiche tecniche, ma è lecito attendersi un miglioramento generale delle prestazioni, pur mantenendo un design robusto e funzionale.

Samsung potrebbe inoltre integrare nuove funzioni per l’uso professionale, come il supporto per accessori aziendali tramite connettori dedicati o funzionalità software per l’impiego in ambienti industriali. Anche il supporto a Samsung Knox, la piattaforma di sicurezza aziendale, sarà quasi certamente presente.

Un lancio imminente nel segmento rugged

L’arrivo del Galaxy XCover 7 Pro si inserisce nella strategia Samsung di mantenere una presenza stabile nel mercato dei dispositivi rugged, un segmento di nicchia ma in costante evoluzione. Con pochi competitor diretti, la linea XCover continua a rappresentare una delle offerte più solide per chi cerca durabilità e affidabilità in uno smartphone Android. Non ci sono ancora date ufficiali per il lancio, ma la certificazione recente suggerisce che l’annuncio potrebbe arrivare nelle prossime settimane, con disponibilità prevista entro l’estate.