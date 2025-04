WhatsApp: tantissimi conti correnti svuotati in pochi secondo con un messaggio

Se siete soliti utilizzare WhatsApp praticamente tutti i giorni allora anche voi potreste essere incappati in questa nuova truffa che sta colpendo soprattutto gli utenti italiani, nello specifico si tratta dell’ennesimo tentativo di svuotare i conti correnti delle vittime, senza ovviamente lasciare scampo o possibilità di recuperare il proprio denaro, truffatori si sono ingegnati per utilizzare un nuovo metodo in grado di aumentare drasticamente le probabilità di successo ma allo stesso tempo difficile da riconoscere, quest’ultimo sfrutta le videochiamate su WhatsApp e non lascia davvero scampo a chi ci casca.

Da diverso tempo i truffatori utilizzano WhatsApp per diffondere le loro truffe dal momento che consente di contattare una platea di potenziali vittime molto più alta rispetto agli altri mezzi di comunicazione, ovviamente però come in tutte le truffe variano il modus operandi in modo da risultare più difficili da riconoscere, Ecco dunque che la nuova truffa che sta colpendo gli italiani è pronta e servita, scopriamo insieme come funziona per riuscire a riconoscerla in tempo onde evitare qualsiasi tipologia di danno alla nostra persona.

Conti in banca svuotati

La truffa in questione esordisce come un semplice messaggio inviato dai truffatori che si spacciano per la banca della vittima, all’interno di questo messaggio avvisano l’utente della necessità di recapitare con urgenza un messaggio importante, sottolineando la necessità di consegnarlo tramite video chiamata a piuttosto che per via scritta, una volta convinta la vittima ad avviare la video chiamata a poi la convinceranno ad attivare la condivisione dello schermo per cui procedere all’accesso sulla sua piattaforma Internet banking, in questo modo i truffatori potranno registrare le credenziali di accesso per poi utilizzarle a proprio vantaggio, se dunque anche voi doveste incappare in una comunicazione di questo genere, la cosa migliore da fare risulta non rispondere e bloccare immediatamente l’utente che ha cercato di contattarvi.