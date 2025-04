Amazon fa un regalo: Oppo Enco Buds2 a soli 19 euro

Oppo Enco Buds2 sono le cuffiette più economiche realizzate dall’azienda orientale, un prodotto che al giorno d’oggi può essere acquistato con un esborso finale di soli 19 euro, ma che allo stesso tempo risulta essere perfettamente in grado di garantire prestazioni complessivamente discrete, e di ottima qualità generale. Disponibili in due colorazioni differenti, le cuffiette sono utilizzabili senza problemi con un qualsiasi sistema operativo, grazie alla connettività bluetooth.

Realizzate quasi interamente con materiali plastici, presentano una finitura lucida su tutta la superficie (per quanto ne concerne la colorazione bianca), mentre la singola cuffia presenta una stanghetta sufficientemente lunga, con una parte terminale che va ad insinuarsi all’interno del canale uditivo, ma non troppo. Il sistema di controllo si affida interamente ad un’area di sensibilità posta direttamente sulla singola cuffietta, con comandi touch che offrono una resa complessivamente discreta. La batteria è completamente ricaricabile, oltre che non essere removibile, sfruttando il connettore USB-C posto nella parte inferiore della custodia di ricarica.

Amazon, che regalo oggi: le Oppo Enco Buds2 sono economiche

La spesa per l’acquisto di queste Oppo Enco Buds2 è davvero ai minimi storici, il prezzo consigliato di 49 euro è solamente un lontano ricordo, poiché il consumatore si ritrova a poter investire solamente 19,90 euro per l’ordine al seguente link, con una riduzione del 60% automatica, consegna a domicilio gratuita e possibilità ad ogni modo di godere della solita ottima garanzia di 24 mesi.

Sono ad ogni modo cuffiette economiche, e come tali non integrano un quantitativo di funzioni particolarmente elevato, se non per quanto riguarda la presenza della gaming mode, che cerca di ridurre al massimo la latenza, per offrire la più rapida risposta possibile.