1Mobile: ecco la sua super offerta completa ed economica

Se siete stanchi dell’offerta che avete attualmente attiva sul vostro numero di cellulare e avete bisogno di qualcosa che soddisfi meglio le vostre esigenze sicuramente il mercato italiano della telefonia può darvi ciò di cui avete bisogno, i provider italiani infatti aggiornano costantemente il loro catalogo due offerte e ciò ha permesso la creazione di un vero e proprio pool di offerte dal quale poter pescare quella più adatta alle nostre esigenze.

Se dunque state cercando qualcosa di nuovo, sicuramente un provider che potrebbe fare al caso vostro e rappresentato dall’operatore vestito di rosso 1Mobile, quest’ultimo da diversi anni garantisce ai propri consumatori delle offerte davvero ricche di possibilità con costi decisamente accessibili, nello specifico il provider punta a garantire tantissimi giga insieme a ottime caratteristiche, cercando di rendere il punto di forza delle proprie offerte il prezzo, non a caso sul suo sito Internet recentemente è apparsa una nuova offerta che potrebbe sicuramente fare al caso vostro, scopriamo insieme che cosa offre.

Tutto incluso a basso prezzo

L’offerta in questione garantisce a chi decide di attivarla la bellezza di 200 GB di traffico dati in collettività 5G con minuti limitati verso tutti e 50 SMS verso tutti, il punto di forza dell’offerta e il suo prezzo, il primo mese pagherete solamente cinque euro dopodiché 7,99 € al mese per sempre, per di più la promozione è dedicata a tutti coloro che vogliono effettuare la portabilità del numero e tale pratica è completamente gratuita indipendentemente dall’operatore di provenienza, una caratteristica che allo stato attuale pochissimi provider sono in grado di offrire e che sicuramente rappresenta un punto di forza non da poco, dunque se siete interessati tutto ciò che dovete fare per sottoscriverla e recarvi sul sito ufficiale dell’operatore e effettuare l’attivazione online direttamente dalla pagina ufficiale dell’offerta, una volta completata la procedura il primo addebito sarà di 10 € pari al costo della promozione e al costo per il contributo per la Sim, nulla di più semplice e rapido.