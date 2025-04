YouTube: torna la stretta verso coloro che usano gli AdBlocker

L’eterna lotta tra YouTube e i software per bloccare gli annunci pubblicitari aggiunge un altro capitolo alla sua storia, dopo un periodo relativamente tranquilla in cui YouTube sembrava essersi fatta leggermente da parte ora la nota società è tornata a martellare tutti coloro che utilizzano i noti programmi in grado di rimuovere gli annunci pubblicitari dai siti Internet, l’azienda infatti ha nuovamente intrapreso la sua campagna per limitare questa pratica tramite dei banner che appaiono davanti al player video per coloro che utilizzano tali software, vediamoci chiaro.

Niente blocchi o niente video

Nello specifico, le pubblicità sono la principale fonte di guadagni per YouTube, queste ultime risultano indispensabili sia appunto per guadagnare ma anche per mantenere la piattaforma completamente gratuita, YouTube questo lo sa e dunque vuole limitare quella fetta di utenti che blocca la visualizzazione degli annunci pubblicitari, dopo un periodo in cui tutto ciò sembrava essere finito nel dimenticatoio ora YouTube sta nuovamente iniziando a mostrare dei banner di blocco per coloro che utilizzano gli ad block, nello specifico, se si visualizzo un video con quel tipo di software attivo, YouTube mostra un banner all’interno del quale visualizza un countdown di tre video oltre i quali poi la riproduzione verrà bloccata, si tratta dunque dell’ennesima manovra per sensibilizzare la community e consentire la visualizzazione degli annunci pubblicitari che sono indispensabili al funzionamento della piattaforma e a fini puramente economici.

Di conseguenza, se anche voi fate uso di questo tipo di programma molto presto, potrete visualizzare il medesimo banner e dopo tre video la vostra riproduzione di contenuti verrà completamente bloccata, l’unico modo attualmente valido e legale per non visualizzare gli annunci pubblicitari è quello di sottoscrivere un abbonamento a YouTube Premium, in tal modo pagando un piccolo contributo mensile godrete di tutta la riproduzione video disponibile senza nessun tipo di pubblicità.