Ops! Mobile: la promo da 300 GB è davvero Special, il prezzo ancor di più

OPS! Mobile propone un’offerta mobile pensata per chi vuole molti giga, chiamate senza limiti e un prezzo fisso nel tempo. Si chiama OPS! Special 300 GB e si rivolge a chi porta il proprio numero nel gestore, ad eccezione degli utenti Vodafone.

Con un canone mensile di 9,99€ per sempre, l’offerta include una grande quantità di traffico dati e una formula tutto compreso, senza sorprese. Sono queste le peculiarità di un provider sempre più in crescita che ormai non ha davvero nulla da invidiare alla concorrenza in Italia.

Cosa comprende OPS! Special 300 GB tutti i messi al suo interno

Il pacchetto è composto da soluzioni davvero incredibili che piaceranno al pubblico. All’interno della promo c’è quel che serve mensilmente come si può vedere qui in basso:

300 GB in 4G , di cui 150 GB standard più 150 GB extra forniti direttamente da OPS! Mobile;

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

100 SMS al mese.

Una combinazione utile per chi utilizza il telefono quotidianamente per navigare, videochiamare, guardare contenuti in streaming o lavorare da remoto, senza dover fare i conti con soglie troppo strette.

Come funziona l’attivazione di Ops! Mobile

Per aderire all’offerta è necessario effettuare la portabilità del proprio numero, provenendo da qualsiasi operatore tranne Vodafone. L’identificazione può avvenire solo tramite SPID, e questo garantisce una procedura rapida e sicura.

Il costo di attivazione è di 9,90€ una tantum, mentre la spedizione della SIM è gratuita, rendendo l’intero processo di adesione semplice e senza costi nascosti.

Una tariffa trasparente e stabile

OPS! Mobile punta su chiarezza, semplicità e contenuti abbondanti. Il prezzo di 9,99€ non subisce variazioni nel tempo e i 300 GB mensili risultano adatti anche agli utenti più esigenti.

L’offerta OPS! Special 300 GB si presenta così come una valida alternativa per chi cerca una nuova SIM con tanti giga e un servizio completo, senza vincoli contrattuali e con la comodità di un’attivazione totalmente digitale.