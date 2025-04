YouTube Premium: niente più favoritismi per gli abbonati storici

YouTube Premium è stato lanciato ufficialmente sette anni fa. La piattaforma ha promesso l’assenza di pubblicità durante i video e la possibilità di ascoltare contenuti in background. Insieme all’accesso a YouTube Music Premium. Eppure, ciò che inizialmente sembrava un vantaggio, ora si sta rivelando sempre meno conveniente. Ciò soprattutto per gli abbonati storici. Gli utenti che avevano aderito al servizio quando era ancora chiamato YouTube Red. Con un costo molto più basso (7,99 o 9,99 dollari mensili). Ora tutti stanno ricevendo e-mail da parte di Google che annunciano un imminente aumento del prezzo per l’abbonamento.

YouTube Premium: nuovo aumento di prezzo per l’abbonamento

Google ha mantenuto inalterati i costi per i primi abbonati. Ma oggi, con l’inflazione che colpisce anche il settore digitale e con la necessità di mantenere un modello economico sostenibile, l’azienda di Mountain View sembra pronta a dire addio a quei privilegi. A tal proposito, è in atto una normalizzazione dei prezzi. Chi pagava meno, a breve si troverà a pagare quanto tutti gli altri.

In Italia, ad esempio, il prezzo di YouTube Premium è fissato a 13,99 euro mensili per il piano individuale. Mentre si passa a 25,99 euro per quello famiglia. L’aumento non è trascurabile, specie se paragonato agli 11,99 euro di pochi anni fa. La notizia ha trovato parecchie reticenze da parte degli utenti. C’è anche da considerare che oggi l’offerta di servizi streaming è estremamente vasta. Ciò rendere sempre più difficile giustificare ogni singolo abbonamento. In un’epoca in cui il portafoglio digitale dell’utente medio è già saturo. Ogni aumento dei prezzi può far pendere la bilancia verso la cancellazione.

Secondo quanto riportato, quella di YouTube sembra unna mossa inevitabile. Il rischio è che quest’ultima però porti ad una perdita di utenti per la piattaforma di streaming. Non resta che attendere e scoprire quale sarà l’effettiva reazione degli utenti a tale modifica di prezzo.