Nuova offerta Vodafone: 2 mesi gratis e Telepass incluso

Vodafone propone una nuova offerta per la connessione fissa con un’opzione interessante per chi è alla ricerca di convenienza e vantaggi extra. Con un canone mensile di 25,90€, la proposta include due mesi gratuiti grazie alla promo Telepass, un’iniziativa pensata per chi desidera una combinazione vantaggiosa tra rete fissa e servizi legati alla mobilità.

Internet veloce e vantaggi extra: la nuova offerta Vodafone

Per attivare il servizio, è previsto un costo di attivazione che, con l’uso del codice PRIMAVERA, diventa completamente gratuito. Senza il codice, l’importo è ridotto a 19,95€, rispetto ai 39,90€ iniziali. Inoltre, è presente un costo di attivazione rateizzato che si aggiunge al canone mensile, pari a 5€ al mese per un periodo di 24 mesi. Una volta completati i due anni, il prezzo mensile rimarrà invariato a 25,90€. In caso di disdetta prima del termine dei 24 mesi, sarà necessario saldare le rate residue.

La promozione Telepass offre vantaggi consistenti: oltre alla gratuità di due mensilità sulla rete fissa, include anche sei mesi di abbonamento Telepass senza costi, seguito da un canone mensile di 3,90€, e sei mesi di assistenza stradale in tutta Europa a un prezzo di 2,80€ al mese. Non mancano vantaggi aggiuntivi, come il cashback del 2% sui pedaggi autostradali effettuati in Italia fino a un massimo di 30€ nel periodo compreso tra il 5 marzo e il 31 dicembre 2025, a condizione che vengano seguite le modalità per l’attivazione.

Per chi non ha avuto un contratto Telepass negli ultimi 30 giorni, l’offerta risulta particolarmente vantaggiosa. La connessione internet inclusa è ad alta velocità, fino a 2,5 Gigabit/s, in base alla copertura disponibile al proprio indirizzo, e il modem fornito è ottimizzato per garantire la massima stabilità.

Infine, attivando l’offerta online, si possono effettuare chiamate illimitate da linea fissa verso numeri fissi e mobili nazionali, senza costi aggiuntivi. Un’offerta completa, che coniuga risparmio e servizi aggiuntivi, ideale per chi cerca praticità e qualità.